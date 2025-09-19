19. pakiet sankcji został ogłoszony w piątek przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE).

„W ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie drony Szahid naruszyły przestrzeń powietrzną Unii w Polsce i Rumunii. Człowiek, który chce pokoju, tak się nie zachowuje. Putin raz po raz eskaluje. W odpowiedzi Europa zwiększa presję” – oświadczyła von der Leyen, cytowana w komunikacie KE.

Oto, w kogo uderza 19. pakiet Unii Europejskiej wobec Rosji

Energia. Pułap cenowy rosyjskiej ropy zostaje obniżony z 60 do 47,7 dol. za baryłkę. 118 tankowców z floty cieni zostało dodanych do czarnej listy; łączna liczba jednostek objętych sankcjami przekracza już 560. Wprowadzono całkowity zakaz transakcji z państwowymi koncernami Rosnieft i Gazprom Nieft, a aktywa innych firm energetycznych również zostaną zamrożone.

UE będzie również ścigać osoby, które kupują ropę z Rosji z naruszeniem sankcji, wspierając zbrodniczą rosyjską wojnę. „Naszym celem są rafinerie, firmy handlujące ropą i firmy petrochemiczne w krajach trzecich, w tym w Chinach” – oświadczyła von der Leyen.