Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
19. pakiet sankcji został ogłoszony w piątek przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE).
„W ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie drony Szahid naruszyły przestrzeń powietrzną Unii w Polsce i Rumunii. Człowiek, który chce pokoju, tak się nie zachowuje. Putin raz po raz eskaluje. W odpowiedzi Europa zwiększa presję” – oświadczyła von der Leyen, cytowana w komunikacie KE.
Energia. Pułap cenowy rosyjskiej ropy zostaje obniżony z 60 do 47,7 dol. za baryłkę. 118 tankowców z floty cieni zostało dodanych do czarnej listy; łączna liczba jednostek objętych sankcjami przekracza już 560. Wprowadzono całkowity zakaz transakcji z państwowymi koncernami Rosnieft i Gazprom Nieft, a aktywa innych firm energetycznych również zostaną zamrożone.
UE będzie również ścigać osoby, które kupują ropę z Rosji z naruszeniem sankcji, wspierając zbrodniczą rosyjską wojnę. „Naszym celem są rafinerie, firmy handlujące ropą i firmy petrochemiczne w krajach trzecich, w tym w Chinach” – oświadczyła von der Leyen.
Odnosząc się do zakupów ropy i gazu z Rosji przez kraje Wspólnoty, których objęcia zakazem domagał się Donald Trump, przewodnicząca Komisji Europejskiej obiecała je wstrzymać, ale nie określiła konkretnych środków ani terminów.
„W ciągu trzech lat dochody Rosji ze sprzedaży ropy w Unii spadły o 90 proc.” – podkreśliła przewodnicząca, dodając, że teraz UE je kasuje na zawsze.
Ursula von der Leyen oświadczyła: „Zakazujemy importu rosyjskiego LNG na rynki unijne. Nadszedł czas, aby zakręcić kurek. Jesteśmy na to gotowi”. Wcześniej media, w tym „Rzeczpospolita”, informowały, że Komisja Europejska opracowała plan przesunięcia embarga na rosyjski LNG z początku 2028 r. na początek 2027 r.
Najwięcej rosyjskiego LNG kupuje Francja: 4 mln ton w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku. Na kolejnych miejscach plasują się Belgia (2,3 mln ton), Hiszpania (1,8 mln ton), Holandia (około 1 mln ton) i Włochy (725 tys. ton). Premier Hiszpanii już zapowiedział, że będzie dążył, by hiszpańskie firmy zaprzestały jak najszybciej importu z Rosji.
„Wiemy, że nasze sankcje są skutecznym narzędziem presji gospodarczej. Będziemy je stosować, dopóki Rosja nie usiądzie do stołu negocjacyjnego z Ukrainą, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój” – podsumowała von der Leyen.
Finanse. Tutaj nastąpić ma zaostrzenie walki z lukami finansowymi wykorzystywanymi przez Rosję do obchodzenia sankcji. W tym celu KE proponuje rozszerzenie czarnej listy rosyjskich banków o banki z państw trzecich, w tym te podłączone do rosyjskich alternatywnych systemów płatności. 19. pakiet po raz pierwszy obejmie również platformy kryptowalutowe, zakazując transakcji kryptowalutami i ograniczając transakcje z podmiotami w specjalnych strefach ekonomicznych.
Eksport. Komisja Europejska rozszerzy listy towarów i technologii podlegających ograniczeniom eksportowym. Sankcje zostaną nałożone na 45 firm w Rosji i krajów trzecich, które wspierają rosyjską zbrojeniówkę.
Pomoc dla Ukrainy. Von der Leyen powtórzyła, że że Komisja Europejska opracowuje plan wykorzystania zamrożonych rezerw walutowych Rosji do udzielenia Ukrainie pożyczki na poczet rosyjskich reparacji. Kwota, po którą KE chce sięgnąć, to około 170 mld euro.
Kreml się nie przejmuje (na razie)
Rzecznik Kremla Pieskow powiedział w środę, że szybsze wycofywanie unijnych odbiorców z zakupów rosyjskiej energii „nie wpłynie na Rosję i nie zmusi jej do zmiany stanowiska”. Do przyjęcia 19. pakietu potrzeba zgody wszystkich 27 państw Wspólnoty.
