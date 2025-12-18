Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe uprawnienia zyska prokuratura w zakresie zakazu opuszczania terytorium UE?

Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zakaz opuszczania UE zamiast kraju?

W jaki sposób zmiana ta wpłynie na pracowników transgranicznych i osoby mieszkające poza Polską?

Jakie są opinie ekspertów na temat skuteczności zakazu opuszczania UE?

Jak projekt nowelizacji rozwiązuje problem administracyjnego zatrzymania paszportu?

Jakie zastrzeżenia formułują specjaliści wobec proponowanych zmian dotyczących dokumentów paszportowych?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce z jednej strony zwiększyć skuteczność stosowania środków zapobiegawczych, z drugiej wzmocnić gwarancje osób, wobec których są one stosowane. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego i ustawy o dokumentach paszportowych przewiduje zmianę art. 277 k.p.k. poprzez dodanie możliwości zastosowania zakazu opuszczania terytorium Unii Europejskiej w przypadku uzasadnionej obawy ucieczki oskarżonego. Środek będzie można połączyć z zatrzymaniem, unieważnieniem albo odmową wydania paszportu.

– Istnieje spora grupa pracowników transgranicznych, wobec których możliwe byłoby zastosowanie, zamiast zakazu opuszczania kraju, zakazu opuszczania UE lub zatrzymania paszportu. Dotyczy to również osób mieszkających poza Polską lub często przebywających na delegacjach, ale na terenie UE – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem autorów projektu, biorąc pod uwagę skuteczność europejskiego nakazu aresztowania oraz poziom współpracy organów ścigania w UE, ujęcie osoby na jej terytorium i przekazanie do Polski nie nastręcza większych problemów.