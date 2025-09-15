Aktualizacja: 15.09.2025 08:04 Publikacja: 15.09.2025 07:01
Donald Trump
Foto: PAP/EPA
– Nie wykonują swojej pracy. Europa to moi przyjaciele, ale kupują ropę od Rosji. Europa kupuje ropę od Rosji (…) Nie chcę, aby (ją) kupowali. Sankcje, które nakładają (na Rosję) nie są wystarczająco ostre. Muszą zaostrzyć swoje sankcje – mówił Trump.
W weekend Trump opublikował na swoim profilu w serwisie Truth Social list do państw NATO. „Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję w chwili, gdy wszystkie państwa NATO się na to zgodzą i rozpoczną działania, a także gdy wszystkie państwa NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROSYJSKĄ ROPĘ” – napisał w nim. „ (...) zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych członków były wręcz szokujące! To poważnie osłabia waszą pozycję negocjacyjną wobec Rosji” – dodał. Trump napisał, że jest gotów nałożyć nowe sankcje, gdy sojusznicy z NATO przestaną kupować ropę z Rosji. Wezwał też do nałożenia ceł wtórnych na Chiny w wysokości 50 lub 100 proc.
– Jestem gotów pójść naprzód, ale oni też muszą to zrobić. Sądzę, że to zrobią. Ale obecnie tylko mówią, nie działają. My nie kupujemy ropy z Rosji. Oni kupują mnóstwo ropy z Rosji – mówił w rozmowie z dziennikarzami Trump.
Trump zarzucił sojusznikom z NATO, że niektórzy z nich kupują ropę pośrednio, od państw, które kupują ropę w Rosji, a następnie sprzedają ją krajom trzecim. Bezpośrednio ropę od Rosji kupują w NATO jedynie Węgry, Słowacja i Turcja (ten ostatni kraj jest dziś trzecim największym odbiorcą rosyjskiej ropy – po Chinach i Indiach).
Jednocześnie prezydent USA zadeklarował, że chce zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, ponieważ „chce przerwać zabijanie”. – Niemal 8 tys. młodych żołnierzy zginęło w tym tygodniu. Nieco więcej Rosjan, bo gdy jesteś stroną atakującą, ponosisz większe straty. To nie amerykańscy żołnierze, ale to wciąż istoty ludzkie – mówił prezydent USA. Dodał przy tym, że „zakończył siedem wojen”, a wojna rosyjsko-ukraińska wydawała mu się najprostszą do zatrzymania, ale okazało się, że jest inaczej.
W kontekście ewentualnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem Trump mówił, że przywódcy Rosji i Ukrainy „nienawidzą się” i trudno im prowadzić dialog. Przekonywał jednak, że do szczytu lub spotkania z ich udziałem dojdzie, choć będzie to wymagać zaangażowania w to spotkanie również strony amerykańskiej.
– Będą rozmowy – szczyt lub spotkanie, nieważne jak je nazwiecie. Ale prawdopodobnie będę musiał interweniować. Nienawidzą się tak bardzo, że trudno im ze sobą rozmawiać. Po prostu nie są w stanie ze sobą rozmawiać – mówił amerykański prezydent.
Po szczycie na Alasce, gdzie Donald Trump rozmawiał 15 sierpnia z Władimirem Putinem, prezydent USA mówił, że kolejne spotkanie ma odbyć się w formacie dwustronnym, z udziałem Putina i Zełenskiego, a jego przedmiotem miałoby być omówienie kwestii terytorialnych w kontekście przyszłego porozumienia kończącego wojnę Rosji z Ukrainą. USA miały wskazywać Budapeszt jako preferowane miejsce takiego spotkania, z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron sugerował, że spotkanie powinno odbyć się na bardziej neutralnym terenie i proponował Genewę. Jednak Władimir Putin oświadczył, że jest gotów przyjąć Zełenskiego w Moskwie, na co Zełenski odpowiedział zaproszeniem do Kijowa.
Kreml poinformował przed kilkoma dniami, że w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą doszło do przerwy, mimo że – jak podkreśla Moskwa – kanały komunikacyjne pozostają otwarte.
Źródło: rp.pl
