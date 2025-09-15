– Nie wykonują swojej pracy. Europa to moi przyjaciele, ale kupują ropę od Rosji. Europa kupuje ropę od Rosji (…) Nie chcę, aby (ją) kupowali. Sankcje, które nakładają (na Rosję) nie są wystarczająco ostre. Muszą zaostrzyć swoje sankcje – mówił Trump.

Donald Trump powtarza to, co napisał w liście do sojuszników z NATO

W weekend Trump opublikował na swoim profilu w serwisie Truth Social list do państw NATO. „Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję w chwili, gdy wszystkie państwa NATO się na to zgodzą i rozpoczną działania, a także gdy wszystkie państwa NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROSYJSKĄ ROPĘ” – napisał w nim. „ (...) zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych członków były wręcz szokujące! To poważnie osłabia waszą pozycję negocjacyjną wobec Rosji” – dodał. Trump napisał, że jest gotów nałożyć nowe sankcje, gdy sojusznicy z NATO przestaną kupować ropę z Rosji. Wezwał też do nałożenia ceł wtórnych na Chiny w wysokości 50 lub 100 proc.

– Jestem gotów pójść naprzód, ale oni też muszą to zrobić. Sądzę, że to zrobią. Ale obecnie tylko mówią, nie działają. My nie kupujemy ropy z Rosji. Oni kupują mnóstwo ropy z Rosji – mówił w rozmowie z dziennikarzami Trump.

Trump zarzucił sojusznikom z NATO, że niektórzy z nich kupują ropę pośrednio, od państw, które kupują ropę w Rosji, a następnie sprzedają ją krajom trzecim. Bezpośrednio ropę od Rosji kupują w NATO jedynie Węgry, Słowacja i Turcja (ten ostatni kraj jest dziś trzecim największym odbiorcą rosyjskiej ropy – po Chinach i Indiach).