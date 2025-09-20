Teraz o sprawę w rozmowie z Wirtualną Polską zapytany został Sławomir Cenckiewicz, który od ponad miesiąca stoi na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Wydarzenia tej nocy to dla nas lekcja, która unaoczniła braki w systemie – systemie budowanym od wielu lat – powiedział. Dodał, że w przypadku budowy systemu obrony powietrznej można mówić o wyścigu z czasem. – Ten czas ma Rosja, która zna nasze słabości i doskonali swoje zdolności napadu powietrznego – ocenił.

– Trudno dziś, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, mówić, że jesteśmy w pełni gotowi na to, żeby sprostać tego typu zagrożeniom. Możemy sobie tylko wyobrazić konsekwencje: co jeśli drony będą uzbrojone i będzie ich więcej, znacznie więcej? – przyznał Cenckiewicz. Wyraził opinię, że decydenci nie odrobili lekcji.

– Pamiętam z czasów pracy w MON, że wszystkie plany uszczelnienia nieba – i nie mówię tylko o trójwarstwowym systemie zapory antyrakietowej i przeciwlotniczej (Wisła-Narew-Pilica), ale też o walce z dronami bojowymi – od lat były przedmiotem dyskusji – zaznaczył. Szef BBN wspomniał o decyzji o zakupie śmigłowców Apache oraz aerostatów Barbara. – Można się cieszyć, że umowa na zakup czterech aerostatów została podpisana w maju 2024 roku – podkreślił.

Szef BBN: Rosja chce zdobywać terytoria i nęka Polskę

W kontekście rosnącej roli dronów na współczesnym polu walki współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego był przez WP pytany, czy Polska mądrze wydaje 4-5 proc. PKB na obronność, kupując koreańskie czołgi i amerykańskie myśliwce. – Uważam, że powinniśmy inwestować na wszystkich kierunkach. Należę do osób, które od wielu lat – i to jest jedna z osi mojej krytyki prorosyjskiej polityki Donalda Tuska z lat 2007-2014 – zakładają, że Rosja nigdy nie wyzbyła się woli zdobywania terytoriów – padła odpowiedź.

Cenckiewicz przekonywał, że w 2008 r. wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej należało „porzucić mrzonki o »resecie« z »nową« Rosją”. – Wojna rosyjsko-ukraińska świetnie pokazała, że Rosja chce zdobywać terytoria – powiedział Wirtualnej Polsce szef BBN, dodając że zdobycie terytoriów wymaga użycia nie tylko dronów, lecz środków konwencjonalnych.