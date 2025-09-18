Z tego artykułu dowiesz się: Jakie porozumienia zostały podpisane między Polską a Ukrainą?

Jakie znaczenie ma JATEC w relacjach NATO-Ukraina?

Jakie działania planowane są w zakresie zwiększenia współpracy przemysłowej między Polską a Ukrainą?

Na jakie tematy rozmawiał w Kijowie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przybył w czwartek do Kijowa, gdzie spotkał się m.in. ze swym ukraińskim odpowiednikiem, byłym premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Jak podał MON, przedmiotem rozmów dwustronnych były kwestie współpracy wojskowej, polskie wsparcie dla Ukrainy oraz sytuacja bezpieczeństwa.

Po zakończeniu rozmów obaj politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, na której wygłosili oświadczenia i odpowiedzieli na kilka pytań ze strony mediów.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Kijowie. Polska i Ukraina podpisały trzy porozumienia

Kosiniak-Kamysz poinformował, że podpisano porozumienie określające priorytety współpracy wojskowej w wymiarze bilateralnym, w tym dotyczące cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, a także porozumienie o współpracy w zakresie użycia i zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Inny podpisany dokument dotyczy wzmacniania potencjału Połączonego Centrum JATEC Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina.