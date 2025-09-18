Aktualizacja: 18.09.2025 16:21 Publikacja: 18.09.2025 15:48
Ministrowie obrony Polski i Ukrainy, Władysław Kosiniak-Kamysz i Denys Szmyhal podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie
Foto: PAP/Vladyslav Musiienko
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przybył w czwartek do Kijowa, gdzie spotkał się m.in. ze swym ukraińskim odpowiednikiem, byłym premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Jak podał MON, przedmiotem rozmów dwustronnych były kwestie współpracy wojskowej, polskie wsparcie dla Ukrainy oraz sytuacja bezpieczeństwa.
Po zakończeniu rozmów obaj politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, na której wygłosili oświadczenia i odpowiedzieli na kilka pytań ze strony mediów.
Kosiniak-Kamysz poinformował, że podpisano porozumienie określające priorytety współpracy wojskowej w wymiarze bilateralnym, w tym dotyczące cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, a także porozumienie o współpracy w zakresie użycia i zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Inny podpisany dokument dotyczy wzmacniania potencjału Połączonego Centrum JATEC Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina.
– Dziękuję za to, że mogliśmy podpisać trzy ważne porozumienia – powiedział na konferencji wicepremier RP. Odnosząc się do porozumienia dotyczącego budowania potencjału dronowego i antydronowego stwierdził, że „to współpraca pomiędzy siłami zbrojnymi, instytucjami, instytucjami badawczymi, ale również pomiędzy naszymi przemysłami”. – Na tym nam bardzo zależy, żebyśmy mogli tworzyć wspólne inicjatywy przemysłu zbrojeniowego – oświadczył.
Kosiniak-Kamysz mówił, że Ukraina ma wielkie zdolności produkcyjne. – W ciągu ponad trzech lat wojny wykonaliście epokowy przeskok w zdolnościach dronowych i antydronowych – powiedział, zwracając się do gospodarzy. – Chcemy korzystać z waszej wiedzy, z waszych umiejętności i chcemy, żeby polskie firmy, zarówno państwowe, jak i prywatne, mogły w tym wspólnie uczestniczyć – dodał.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Kijowie
Foto: PAP/Vladyslav Musiienko
– Bardzo ważną częścią naszego porozumienia jest współdziałanie pomiędzy naszymi ministerstwami, pomiędzy siłami zbrojnymi, implementacja doświadczeń z pola walki – kontynuował.
– Linia bezpieczeństwa Polski jest na linii frontu Ukrainy i Rosji. Ja mam tego pełną świadomość i myślę, że wielu, którzy o tym próbują zapomnieć w Polsce, na świecie, trzeba to jeszcze raz uzmysłowić – powiedział prezes PSL.
Kosiniak-Kamysz przekonywał, że należy zacieśnić współpracę między Polską a Ukrainą. Wspomniał o potrzebie prowadzenia wspólnych inicjatyw gospodarczych, tworzenia przedsięwzięć joint venture i wspólnego budowania fabryk.
– Mamy bardzo dobrych żołnierzy, mamy wielką armię i chcemy korzystać (...) z wielkich już doświadczeń armii ukraińskiej – mówił.
– Podpisaliśmy dzisiaj umowę o tym, żeby zachęcić inne państwa do przyłączenia się do inicjatywy NATO-Ukraina – przekazał minister obrony. – Takie inicjatywy istnieją. Pomimo braku zaproszenia (do NATO – red.) Ukraina nie schodzi z drogi na Zachód, nie schodzi z tej ścieżki ani w Unii Europejskiej, ani w Sojuszu Północnoatlantyckim – dodał.
– Wymiernym elementem i jedyną tak naprawdę instytucją, która mówi o tej łączności pomiędzy NATO a Ukrainą, jest JATEC, Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. (...) Chcemy z tego korzystać, implementować doświadczenia. Proces szkoleniowy dla ukraińskich żołnierzy na przykład na terytorium Polski, który się odbywa od samego początku, jest dla nas bardzo ważny. Mamy tutaj swoje pomysły, chcemy, żeby więcej państw w tym uczestniczyło – mówił Kosiniak-Kamysz.
Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy
Foto: PAP
Drony na polu walki
Foto: PAP
Odpowiadając na pytanie dotyczące zdolności dronowych minister obrony powiedział, że Ukraina osiągnęła w tym temacie wysoki poziom, a Polska chciałaby przy udziale polskich firm i ukraińskiego przemysłu tworzyć na tym polu wspólne inicjatywy w zakresie produkcji oraz odkrywania nowych technologii.
– Naszym wspólnym celem jest to, żeby powstały firmy polsko-ukraińskie, szczególnie w domenie statków bezzałogowych nawodnych, podwodnych, lądowych, powietrznych. Jesteśmy zdeterminowani. Nawet takie zadanie dostali nasi ambasadorzy (...), Łukasiewicz i Bodnar, żeby zbliżać te firmy, żeby doprowadzić do tego, żeby nie tylko były deklaracje, bo nasza dobra wola jest, ale musimy przejść na poziom wykonawczy – dodał.
– Ta wizyta jest też po to, żeby ostatecznie przełamać wszystkie możliwe bariery i wiem, że tak się stanie – zadeklarował.
Po zakończeniu konferencji wicepremier spotkał się z szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umerowem, byłym ministrem obrony Ukrainy. „Podczas rozmów omówiono tematy związane z sytuacją na froncie, zagrożeniami dla bezpieczeństwa w regionie, koordynacją działań w ramach wsparcia międzynarodowego, a także współpracą przemysłową obu krajów” – podał MON.
