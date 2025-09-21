07:16 Atesz: Wysadziliśmy tory do fabryki rakiet w Smoleńsku

Pro-ukraińska grupa partyzancka Atesz poinformowała, że jej agenci wysadzili tory kolejowe prowadzące do zakładów lotniczo-kosmicznych w rosyjskim Smoleńsku. Fabryka ta produkuje m.in. pociski Ch-59. Według partyzantów sabotaż sparaliżował logistykę związaną z transportem uzbrojenia.

Atesz regularnie przeprowadza akcje dywersyjne wymierzone w rosyjską infrastrukturę wojskową – zarówno na okupowanych terenach Ukrainy, jak i w głębi Rosji. Grupa zapowiada kolejne ataki na strategiczne zakłady zbrojeniowe, twierdząc, że ich słabe zabezpieczenia sprzyjają skutecznemu zakłócaniu produkcji. Niezależne źródła nie potwierdziły jeszcze najnowszych doniesień.

06:53 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 1000 żołnierzy oraz m.in. 25 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:39 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1305. dniu wojny

