Pro-ukraińska grupa partyzancka Atesz poinformowała, że jej agenci wysadzili tory kolejowe prowadzące do zakładów lotniczo-kosmicznych w rosyjskim Smoleńsku. Fabryka ta produkuje m.in. pociski Ch-59. Według partyzantów sabotaż sparaliżował logistykę związaną z transportem uzbrojenia.
Atesz regularnie przeprowadza akcje dywersyjne wymierzone w rosyjską infrastrukturę wojskową – zarówno na okupowanych terenach Ukrainy, jak i w głębi Rosji. Grupa zapowiada kolejne ataki na strategiczne zakłady zbrojeniowe, twierdząc, że ich słabe zabezpieczenia sprzyjają skutecznemu zakłócaniu produkcji. Niezależne źródła nie potwierdziły jeszcze najnowszych doniesień.
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 1000 żołnierzy oraz m.in. 25 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Wydarzenia z 1305. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
