Aktualizacja: 22.09.2025 04:48 Publikacja: 22.09.2025 04:48
O operacji informuje Instytut Serca Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Operowany żołnierz to jeden z obrońców huty Azowstal w Mariupolu. Mężczyzna trzy alta spędził w rosyjskie niewoli, odzyskał wolność dwa miesiące temu, w ramach jednej z wymian jeńców między Rosją a Ukrainą.
Mykoła Kałsznyk, gubernator obwodu kijowskiego poinformował o zniszczeniach wywołanych atakiem dronów w czterech rejonach na terenie obwodu. W rejonie boryspilskim ranny został 32-letni mężczyzna. Ranny nie wymagał hospitalizacji. Kałasznik informuje też o pożarach dwóch domów jednorodzinnych i pożarze ściółki leśnej oraz uszkodzeniu wielopiętrowego, niezamieszkanego budynku.
Celem ataku – jak podaje gubernator obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow, były obiekty przemysłowe i infrastruktura cywilna. W mieście słychać było eksplozje. Doszło do kilku pożarów. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych w ataku.
W wyniku ataku ranna została jedna osoba – to ochroniarz zatrudniony w przedsiębiorstwie, które było celem ataku – poinformowała sumska obwodowa administracja wojskowa.
W ataku w rejonie Foros, popularnego kurortu wypoczynkowego na Krymie, zginęły trzy osoby a 16 zostało rannych – podał stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Siergiej Aksjonow.
Szczątki strąconego drona wywołały pożar na terenie podstacji elektrycznej w jednej z wsi rejonu kaniewskiego w Kraju Krasnodarskim – informują władze tego obwodu. W ataku nikt nie ucierpiał.
O wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotnisko w Jarosławiu poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej działanie wstrzymało też lotnisko w Soczi – ale ograniczenia tam wprowadzone zostały już zniesione.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1306 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o utworzeniu na Ukrainie nowych wojsk szturmowych, k...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O operacji informuje Instytut Serca Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Operowany żołnierz to jeden z obrońców huty Azowstal w Mariupolu. Mężczyzna trzy alta spędził w rosyjskie niewoli, odzyskał wolność dwa miesiące temu, w ramach jednej z wymian jeńców między Rosją a Ukrainą.
Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o utworzeniu na Ukrainie nowych wojsk szturmowych, które mają wzmoc...
Rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, co zostało uznane przez Zachód za niebezpiecz...
Gośćmi dwunastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Jędrzej Czerep, analityk P...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump ponownie sugeruje, że pojaw...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 września celem rosyjsk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas