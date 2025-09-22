04:45 Z serca żołnierza, który trzy lata spędził w rosyjskie niewoli, kardiochirurdzy z Kijowa wyjęli kulę

O operacji informuje Instytut Serca Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Operowany żołnierz to jeden z obrońców huty Azowstal w Mariupolu. Mężczyzna trzy alta spędził w rosyjskie niewoli, odzyskał wolność dwa miesiące temu, w ramach jednej z wymian jeńców między Rosją a Ukrainą.

04:41 Jedna osoba ranna w ataku rosyjskich dronów na obwód kijowski

Mykoła Kałsznyk, gubernator obwodu kijowskiego poinformował o zniszczeniach wywołanych atakiem dronów w czterech rejonach na terenie obwodu. W rejonie boryspilskim ranny został 32-letni mężczyzna. Ranny nie wymagał hospitalizacji. Kałasznik informuje też o pożarach dwóch domów jednorodzinnych i pożarze ściółki leśnej oraz uszkodzeniu wielopiętrowego, niezamieszkanego budynku.

04:38 Rosyjskie drony zaatakowały Zaporoże

Celem ataku – jak podaje gubernator obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow, były obiekty przemysłowe i infrastruktura cywilna. W mieście słychać było eksplozje. Doszło do kilku pożarów. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych w ataku.

04:37 Sumy były w nocy celem ataku rosyjskich dronów

W wyniku ataku ranna została jedna osoba – to ochroniarz zatrudniony w przedsiębiorstwie, które było celem ataku – poinformowała sumska obwodowa administracja wojskowa.

04:33 Trzy osoby zginęły w ataku ukraińskiego drona na kurort na okupowanym Krymie

W ataku w rejonie Foros, popularnego kurortu wypoczynkowego na Krymie, zginęły trzy osoby a 16 zostało rannych – podał stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Siergiej Aksjonow.

04:30 Pożar na terenie podstacji elektrycznej w Kraju Krasnodarskim wywołany atakiem drona

Szczątki strąconego drona wywołały pożar na terenie podstacji elektrycznej w jednej z wsi rejonu kaniewskiego w Kraju Krasnodarskim – informują władze tego obwodu. W ataku nikt nie ucierpiał.

04:28 Lotnisko w Jarosławiu wstrzymało działanie

O wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotnisko w Jarosławiu poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej działanie wstrzymało też lotnisko w Soczi – ale ograniczenia tam wprowadzone zostały już zniesione.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1306 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1306 dniu wojny Foto: PAP

04:24 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: