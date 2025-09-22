W ostatnim czasie Polska skorzystała z zapisu artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który głosi, że „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów Polska skorzystała z zapisu tego artykułu, a wynikiem konsultacji było uruchomienie przez NATO operacji Eastern Sentry („Wschodnia Straż”), której celem jest wzmocnienie flanki wschodniej NATO, a także podniesienie zdolności Sojuszu w zakresie walki z dronami.

W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA, a prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, nie wykluczył w czasie niedawnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, że liczba ta może wzrosnąć, jeśli Polska wystąpi z takim wnioskiem. Trump pytany niedawno, czy udzieliłby wsparcia Polsce i państwom bałtyckim, gdyby napięcia między nimi a Rosją zaostrzyły się, odpowiedział: „Tak”.

Państwa członkowskie NATO Foto: PAP

Trump w przeszłości sugerował, że USA mogłyby nie udzielać wsparcia tym sojusznikom z NATO, którzy nie wydają odpowiednio dużych środków na obronność. Polska jest jednak chwalona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jako ten z krajów Sojuszu, którego wydatki na obronność – w stosunku do PKB – osiągają najwyższy poziom w NATO (w tym roku blisko 5 proc.).

Sondaż: 67 proc. najmłodszych Polaków wierzy w pomoc sojuszników z NATO dla Polski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy wierzą w pomoc sojuszników NATO dla Polski w przypadku agresji przeciw naszemu państwu.