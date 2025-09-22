Aktualizacja: 22.09.2025 08:10 Publikacja: 22.09.2025 07:22
Polscy żołnierze w czasie ćwiczeń Żelazny Obrońca na poligonie w Orzyszu
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Polska została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku (wraz z Czechami i Węgrami). Obecnie NATO liczy 32 państwa – do ostatniego rozszerzenia Sojuszu doszło po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy Finlandia i Szwecja zerwały z polityką neutralności wobec agresywnych działań Rosji, z którą oba te kraje graniczą (Szwecja na morzu, Finlandia ma liczącą ponad 1 350 km granicę lądową z Rosją).
Polska, jako członek NATO, jest objęta kolektywną obroną Sojuszu, która wynika z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł ten głosi: „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.
Foto: PAP
W ostatnim czasie Polska skorzystała z zapisu artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który głosi, że „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów Polska skorzystała z zapisu tego artykułu, a wynikiem konsultacji było uruchomienie przez NATO operacji Eastern Sentry („Wschodnia Straż”), której celem jest wzmocnienie flanki wschodniej NATO, a także podniesienie zdolności Sojuszu w zakresie walki z dronami.
W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA, a prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, nie wykluczył w czasie niedawnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, że liczba ta może wzrosnąć, jeśli Polska wystąpi z takim wnioskiem. Trump pytany niedawno, czy udzieliłby wsparcia Polsce i państwom bałtyckim, gdyby napięcia między nimi a Rosją zaostrzyły się, odpowiedział: „Tak”.
Państwa członkowskie NATO
Foto: PAP
Trump w przeszłości sugerował, że USA mogłyby nie udzielać wsparcia tym sojusznikom z NATO, którzy nie wydają odpowiednio dużych środków na obronność. Polska jest jednak chwalona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jako ten z krajów Sojuszu, którego wydatki na obronność – w stosunku do PKB – osiągają najwyższy poziom w NATO (w tym roku blisko 5 proc.).
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy wierzą w pomoc sojuszników NATO dla Polski w przypadku agresji przeciw naszemu państwu.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie 57 proc. badanych odpowiedziało „tak”.
25,8 proc. respondentów odpowiedziało „nie”.
17,1 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)
– Na udzielenie pomocy w nieco większym stopniu liczą mężczyźni (60 proc.) niż kobiety (55 proc.). Podobną opinię wyrażają dwie na trzy osoby (67 proc.) w wieku do 24 lat i podobny odsetek respondentów (68 proc.) posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej od ogółu badanych w pomoc sojuszników wierzą badani, których miesięczny dochód wynosi od 5001 zł do 7000 zł netto (63 proc.) oraz osoby z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
