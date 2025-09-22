Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Czy sojusznicy z NATO pomogą bronić Polski? Polacy odpowiadają

„Czy wierzy Pani/Pan w pomoc sojuszników NATO dla Polski w przypadku agresji przeciw naszemu państwu?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 22.09.2025 07:22

Polscy żołnierze w czasie ćwiczeń Żelazny Obrońca na poligonie w Orzyszu

Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Artur Bartkiewicz

Polska została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku (wraz z Czechami i Węgrami). Obecnie NATO liczy 32 państwa – do ostatniego rozszerzenia Sojuszu doszło po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy Finlandia i Szwecja zerwały z polityką neutralności wobec agresywnych działań Rosji, z którą oba te kraje graniczą (Szwecja na morzu, Finlandia ma liczącą ponad 1 350 km granicę lądową z Rosją). 

Przysięga wojskowa w Opolu
Wojsko
Sondaż: Powrót poboru do wojska? Znamy zdanie Polaków

Obronę Polski przez sojuszników z NATO ma zagwarantować artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego

Polska, jako członek NATO, jest objęta kolektywną obroną Sojuszu, która wynika z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł ten głosi:  „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Foto: PAP

W ostatnim czasie Polska skorzystała z zapisu artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który głosi, że „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów Polska skorzystała z zapisu tego artykułu, a wynikiem konsultacji było uruchomienie przez NATO operacji Eastern Sentry („Wschodnia Straż”), której celem jest wzmocnienie flanki wschodniej NATO, a także podniesienie zdolności Sojuszu w zakresie walki z dronami. 

W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA, a prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, nie wykluczył w czasie niedawnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, że liczba ta może wzrosnąć, jeśli Polska wystąpi z takim wnioskiem. Trump pytany niedawno, czy udzieliłby wsparcia Polsce i państwom bałtyckim, gdyby napięcia między nimi a Rosją zaostrzyły się, odpowiedział: „Tak”. 

Państwa członkowskie NATO

Foto: PAP

Trump w przeszłości sugerował, że USA mogłyby nie udzielać wsparcia tym sojusznikom z NATO, którzy nie wydają odpowiednio dużych środków na obronność. Polska jest jednak chwalona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jako ten z krajów Sojuszu, którego wydatki na obronność – w stosunku do PKB – osiągają najwyższy poziom w NATO (w tym roku blisko 5 proc.). 

Sondaż: 67 proc. najmłodszych Polaków wierzy w pomoc sojuszników z NATO dla Polski

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy wierzą w pomoc sojuszników NATO dla Polski w przypadku agresji przeciw naszemu państwu. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie 57 proc. badanych odpowiedziało „tak”.

25,8 proc. respondentów odpowiedziało „nie”.

17,1 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)

– Na udzielenie pomocy w nieco większym stopniu liczą mężczyźni (60 proc.) niż kobiety (55 proc.). Podobną opinię wyrażają dwie na trzy osoby (67 proc.) w wieku do 24 lat i podobny odsetek respondentów (68 proc.) posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej od ogółu badanych w pomoc sojuszników wierzą badani, których miesięczny dochód wynosi od 5001 zł do 7000 zł netto (63 proc.) oraz osoby z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Polska została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku (wraz z Czechami i Węgrami). Obecnie NATO liczy 32 państwa – do ostatniego rozszerzenia Sojuszu doszło po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy Finlandia i Szwecja zerwały z polityką neutralności wobec agresywnych działań Rosji, z którą oba te kraje graniczą (Szwecja na morzu, Finlandia ma liczącą ponad 1 350 km granicę lądową z Rosją). 

Obronę Polski przez sojuszników z NATO ma zagwarantować artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego

e-Wydanie