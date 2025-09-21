Z tego artykułu dowiesz się: Jakie stanowisko zajął Donald Trump w sprawie pomocy dla Polski i krajów bałtyckich w obliczu zagrożeń ze strony Rosji?

Co spowodowało nieporozumienie w interpretacji wywiadu Donalda Trumpa dla Fox News dotyczącego pomocy Polsce?

Jakie były reakcje władz estońskich na naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce?

W jaki sposób Donald Trump wyjaśnił swoje poprzednie wypowiedzi dotyczące wsparcia dla Ukrainy?

Jakie działania zapowiedział premier Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na eskalację napięć w regionie Europy Środkowej?

W jakich okolicznościach Trump rozmawiał o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i jakie państwa były zaangażowane?

Podczas krótkiego briefingu prasowego z przedstawicielami mediów, którzy obsługują Biały Dom, prezydent USA Donald Trump zapytany został, czy Stany Zjednoczone udzielą Polsce i państwom bałtyckim pomocy wojskowej w przypadku eskalacji napięć w stosunkach z Rosją. Odpowiedź amerykańskiego przywódcy była krótka, ale jasna.

Trump o pomocy Polsce i krajom Bałtyckim

Donald Trump podczas spotkania z mediami poproszony został między innymi o komentarz do naruszenia przez rosyjskie myśliwce przestrzeni powietrznej Estonii. W piątek estońskie władze poinformowały bowiem, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne kraju – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.

— Nie podoba nam się to — stwierdził Trump, zapytany o tę sprawę.