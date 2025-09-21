Aktualizacja: 21.09.2025 18:54 Publikacja: 21.09.2025 18:36
Foto: REUTERS/Brian Snyder
Podczas krótkiego briefingu prasowego z przedstawicielami mediów, którzy obsługują Biały Dom, prezydent USA Donald Trump zapytany został, czy Stany Zjednoczone udzielą Polsce i państwom bałtyckim pomocy wojskowej w przypadku eskalacji napięć w stosunkach z Rosją. Odpowiedź amerykańskiego przywódcy była krótka, ale jasna.
Donald Trump podczas spotkania z mediami poproszony został między innymi o komentarz do naruszenia przez rosyjskie myśliwce przestrzeni powietrznej Estonii. W piątek estońskie władze poinformowały bowiem, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne kraju – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.
— Nie podoba nam się to — stwierdził Trump, zapytany o tę sprawę.
Czytaj więcej
Podczas weekendu niemieckie myśliwce Eurofighter przechwyciły nad Morzem Bałtyckim rosyjski wojsk...
Prezydent USA zapytany został również, czy Stany Zjednoczone pomogłyby krajom bałtyckim i Polsce, jeśli napięcia z Rosją by się zaostrzyły. — Tak, zrobiłbym to — odpowiedział amerykański przywódca.
Słowa Trumpa w sprawie pomocy Polsce i krajom Bałtyckim padły po wątpliwościach, jakie wywołał czwartkowy wywiad polityka dla telewizji Fox News. Mimo wcześniejszych doniesień, polityk nie powiedział w rozmowie ze stacją, że pomoże Polsce dopiero po zakończeniu wojny. Jego odpowiedź dotyczyła jednak Ukrainy, a do nieporozumienia doszło, gdyż dziennikarka Fox News w zadanym pytaniu zapytała o dwie różne rzeczy.
W depeszy PAP relacjonującej wywiad udzielony przez prezydenta Donalda Trumpa dla Fox News pojawiły się słowa, że Trump „pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił powietrznych, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle myśliwce lub systemy Patriot” odpowiedział: – Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie.
Czytaj więcej
W piątek trzy rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, członka NATO, przebywaj...
Prezydent USA nie powiedział w rozmowie z Fox News, że pomoże Polsce dopiero po zakończeniu wojny. Jego odpowiedź dotyczyła Ukrainy, a do nieporozumienia doszło, ponieważ dziennikarka Fox News w zadanym pytaniu zapytała o dwie różne rzeczy. Relacja była jednak nieprecyzyjna, ponieważ pomijała drugą część pytania dziennikarki Fox News, która doprowadziła do nieporozumienia, ponieważ Trump nie odpowiadał na pytanie dotyczące pomocy dla Polski, a na pytanie dotyczące deklaracji złożonej w sprawie Ukrainy.
1306. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie
Foto: PAP
Dziennikarka Fox News, zadając pytanie Donaldowi Trumpowi, rozpoczęła je od deklaracji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który zapowiedział skierowanie myśliwców RAF w celu wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. – W sierpniu mówił pan, że możemy udzielić pomocy powietrznej, że rozważy pan pomoc w powietrzu. Co to oznacza? Czy to oznacza wysłanie F-16, zestawów Patriot? – dodała.
Czytaj więcej
Donald Trump nie powiedział w rozmowie z Fox News, że pomoże Polsce dopiero po zakończeniu wojny....
Wypowiedź, którą cytowała dziennikarka Fox News, padła po szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce oraz po spotkaniu Trumpa w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich. Trump mówił wówczas o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, w ramach których część europejskich państw jest gotowych wysłać żołnierzy na Ukrainę w charakterze tzw. sił reasekuracyjnych. Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas krótkiego briefingu prasowego z przedstawicielami mediów, którzy obsługują Biały Dom, prezydent USA Donald Trump zapytany został, czy Stany Zjednoczone udzielą Polsce i państwom bałtyckim pomocy wojskowej w przypadku eskalacji napięć w stosunkach z Rosją. Odpowiedź amerykańskiego przywódcy była krótka, ale jasna.
Sukcesy AfD tradycyjnie budzą popłoch elit. Trzykrotnie urosła w niedawnych wyborach w najludniejszym landzie. J...
Przełom. Kraje należące do elitarnego klubu Zachodu G7 formalnie uznały w niedzielę państwo palestyńskie. Nie uc...
Prezydent USA Donald Trump chce, by Stany Zjednoczone odzyskały kontrolę nad bazą Bagram w Afganistanie. Zagrozi...
Pod koniec sierpnia urzędnicy Pentagonu spotkali się z grupą europejskich dyplomatów i jasno zakomunikowali, że...
W bezprecedensowym posunięciu Departament Wojny (d. Obrony) USA ogłosił, że dziennikarze będą mogli wchodzić do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas