Rekordowe zaufanie do wojska w Polsce W ostatnim sondażu IBRiS zaufanie do wojska w Polsce osiągnęło poziom nienotowany dotąd w prowadzonych co roku, od 10 lat, badaniach poziomu zaufania do sił zbrojnych. Wojsku ufa 93,9 proc. Polaków (z czego 37,8 proc. ufa wojsku zdecydowanie). Armii nie ufa 2,6 proc. badanych

Pobór do wojska nie został w Polsce całkowicie zlikwidowany lecz jedynie zawieszony – decyzja o zawieszeniu poboru weszła w życie 1 stycznia 2010 roku. Ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 roku, a ostatnie wcielenie poborowych do wojska miało miejsce w grudniu 2008 roku. Ostatni poborowi opuścili koszary w sierpniu 2009 roku.

IBRiS - badanie zaufania do armii (2025 rok) Foto: PAP

Od momentu zawieszenia poboru Polska buduje armię w pełni zawodową - obecnie liczy ona nieco ponad 200 tysięcy żołnierzy, a docelowo ma liczyć ok. 300 tysięcy. Ustawa o obronie Ojczyzny przyjęta z 2022 roku wprowadziła mechanizm dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która umożliwia ochotnikom odbycie takiej służby. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z 27-dniowego szkolenia wojskowego zakończonego przysięgą wojskową oraz szkolenia specjalistycznego trwającego do 11 miesięcy. W czasie tego drugiego etapu służby żołnierz wykonuje obowiązki na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

W trakcie odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierz otrzymuje wynagrodzenie, zakwaterowanie, ma też zapewnione wyżywienie i opiekę medyczną.

W Rosji pobór prowadzony jest dwa razy w roku. Rosjanie budują 1,5-milionową armię

Pobór nadal prowadzony jest w Rosji, która planuje budowę armii liczącej 1,5 mln żołnierzy w służbie czynnej (obecnie ok. 1,1 mln). Zasadnicza służba wojskowa w Rosji trwa 12 miesięcy a pobór odbywa się dwa razy w roku – od 1 kwietnia do 15 lipca (pobór wiosenny) oraz od 1 października do 31 grudnia (pobór jesienny). Poborem objęci są mężczyźni w wieku 18-27 lat.