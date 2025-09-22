Aktualizacja: 22.09.2025 06:27 Publikacja: 22.09.2025 06:12
Przysięga wojskowa w Opolu
Foto: Krzysztof Świderski, PAP
21 proc. badanych odpowiedziało na pytanie „zdecydowanie tak”, a 29,5 proc. - „raczej tak”. Oznacza to, że łącznie za powrotem poboru do wojska opowiada się 50,5 proc. badanych.
Z kolei przeciwko powrotowi poboru jest 40,6 proc. respondentów – przy czym 28,2 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 12,4 proc. - „zdecydowanie nie”.
Czytaj więcej
Mamy zdecydowanie zbyt mało środków antydronowych. I to jest luka w naszych zdolnościach obronnyc...
8,9 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Badanie zrealizowano w dniach 13-15 września, na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
W ostatnim sondażu IBRiS zaufanie do wojska w Polsce osiągnęło poziom nienotowany dotąd w prowadzonych co roku, od 10 lat, badaniach poziomu zaufania do sił zbrojnych. Wojsku ufa 93,9 proc. Polaków (z czego 37,8 proc. ufa wojsku zdecydowanie). Armii nie ufa 2,6 proc. badanych
Pobór do wojska nie został w Polsce całkowicie zlikwidowany lecz jedynie zawieszony – decyzja o zawieszeniu poboru weszła w życie 1 stycznia 2010 roku. Ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 roku, a ostatnie wcielenie poborowych do wojska miało miejsce w grudniu 2008 roku. Ostatni poborowi opuścili koszary w sierpniu 2009 roku.
IBRiS - badanie zaufania do armii (2025 rok)
Foto: PAP
Od momentu zawieszenia poboru Polska buduje armię w pełni zawodową - obecnie liczy ona nieco ponad 200 tysięcy żołnierzy, a docelowo ma liczyć ok. 300 tysięcy. Ustawa o obronie Ojczyzny przyjęta z 2022 roku wprowadziła mechanizm dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która umożliwia ochotnikom odbycie takiej służby. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z 27-dniowego szkolenia wojskowego zakończonego przysięgą wojskową oraz szkolenia specjalistycznego trwającego do 11 miesięcy. W czasie tego drugiego etapu służby żołnierz wykonuje obowiązki na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.
W trakcie odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierz otrzymuje wynagrodzenie, zakwaterowanie, ma też zapewnione wyżywienie i opiekę medyczną.
Pobór nadal prowadzony jest w Rosji, która planuje budowę armii liczącej 1,5 mln żołnierzy w służbie czynnej (obecnie ok. 1,1 mln). Zasadnicza służba wojskowa w Rosji trwa 12 miesięcy a pobór odbywa się dwa razy w roku – od 1 kwietnia do 15 lipca (pobór wiosenny) oraz od 1 października do 31 grudnia (pobór jesienny). Poborem objęci są mężczyźni w wieku 18-27 lat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
21 proc. badanych odpowiedziało na pytanie „zdecydowanie tak”, a 29,5 proc. - „raczej tak”. Oznacza to, że łącznie za powrotem poboru do wojska opowiada się 50,5 proc. badanych.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas szkolenia w Stanach Zjednoczonych zginęło d...
Opozycja zarzuca rządowi dezinformację, jednak zdaniem koalicji to PiS i Konfederacja wpisują się w propagandę K...
O wszystkim, co jest stanem faktycznym i naszą wiedzą informuje pana prezydenta i BBN - mówił na konferencji pra...
Prokuratura utajnia informacje o „niezidentyfikowanym obiekcie latającym”, którego szczątki runęły na dom w Wyry...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas