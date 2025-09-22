Aktualizacja: 22.09.2025 14:28 Publikacja: 22.09.2025 14:03
Jak wynika z obliczeń S&P Global Market Intelligence, cytowanych przez „New York Times” (NYT), na początku 2025 roku rosyjska flota cieni liczyła około 940 jednostek, co stanowi wzrost o 45 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że co szósty (17 proc.) tankowiec działający na świecie transportuje rosyjską ropę z ominięciem sankcji.
Flota jest nie tylko skryta pod różnymi banderami i łańcuszkiem fikcyjnych właścicieli, ale też bardzo stara. Średni wiek tankowców wynosi tam około 20 lat, w porównaniu z 13 latami globalnej floty tankowców.
Z 940 jednostek, ponad 500 jest objętych sankcjami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii. Ograniczenia te utrudniają działalność floty m.in., uniemożliwiając tankowcom z czarnej listy wpływanie do portów. Większość tankowców wykorzystywanych do transportu rosyjskiej ropy działa bez wymaganego międzynarodowym prawem ubezpieczenia, często zmienia bandery, podaje fałszywe dane o lokalizacji lub w ogóle wyłączają transpondery i przeładowują ropę na morzu, by uniknąć portowych kontroli.
Wszystko to komplikuje śledzenie pochodzenia ropy i egzekwowanie sankcji, ale także zwiększa ryzyko wycieku ropy i katastrofy ekologicznej, jak donosi NYT.
„Sankcje nie eliminują ich (tankowców – red.) z rynku. Eliminują je z legalnej działalności” – zauważa Ian M. Ralby, ekspert ds. bezpieczeństwa morskiego i założyciel firmy badawczej I.R. Consilium.
Do tej pory flota pordzewiałych tankowców największe katastrofy spowodowała w Rosji. W 2024 r. u brzegów rosyjskiego kurortu Anapa nad Morzem Czarnym zderzyły się dwa 50-letnie tankowce. W wyniku zderzenia do morza wyciekł transportowany olej opałowy, który zanieczyścił blisko 100 km plaż kurortu i spowodował śmierć niezliczonych ptaków i stworzeń morskich.
David O’Sullivan, wysłannik UE ds. sankcji, podkreśla, że choć Rosja nadal rozbudowuje swoją flotę cieni w odpowiedzi na sankcje, to musi za każdym razem płacić za nowe tankowce. A tych na rynku do wzięcia jest coraz mniej, więc cena okrętowego złomu rośnie, podobnie jak frachtu zagrożonego sankcjami.
Także armatorzy mają już dosyć rosyjskich przejęć. Panama wprowadziła szczegółowe kontrole jednostek pływających pod jej banderą.
