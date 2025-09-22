Rzeczpospolita
Ekonomia
Flota cieni Putina wciąż rośnie. Są w niej już wszystkie złomy świata

Co szósty tankowiec świata należy do rosyjskiej floty cieni. Wszystkie jednostki są stare. Liczą od 20 do 50 lat. Na rynku jest ich do wzięcia coraz mniej, a ceny idą w górę.

Publikacja: 22.09.2025 14:03

Flota cieni Putina wciąż rośnie. Są w niej już wszystkie złomy świata

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Jak wynika z obliczeń S&P Global Market Intelligence, cytowanych przez „New York Times” (NYT), na początku 2025 roku rosyjska flota cieni liczyła około 940 jednostek, co stanowi wzrost o 45 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że co szósty (17 proc.) tankowiec działający na świecie transportuje rosyjską ropę z ominięciem sankcji.

Tankowce na złom pływają dla Putina

Flota jest nie tylko skryta pod różnymi banderami i łańcuszkiem fikcyjnych właścicieli, ale też bardzo stara. Średni wiek tankowców wynosi tam około 20 lat, w porównaniu z 13 latami globalnej floty tankowców.

Z 940 jednostek, ponad 500 jest objętych sankcjami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii. Ograniczenia te utrudniają działalność floty m.in., uniemożliwiając tankowcom z czarnej listy wpływanie do portów. Większość tankowców wykorzystywanych do transportu rosyjskiej ropy działa bez wymaganego międzynarodowym prawem ubezpieczenia, często zmienia bandery, podaje fałszywe dane o lokalizacji lub w ogóle wyłączają transpondery i przeładowują ropę na morzu, by uniknąć portowych kontroli.

Wszystko to komplikuje śledzenie pochodzenia ropy i egzekwowanie sankcji, ale także zwiększa ryzyko wycieku ropy i katastrofy ekologicznej, jak donosi NYT.

„Sankcje nie eliminują ich (tankowców – red.) z rynku. Eliminują je z legalnej działalności” – zauważa Ian M. Ralby, ekspert ds. bezpieczeństwa morskiego i założyciel firmy badawczej I.R. Consilium.

Rosną ceny starych tankowców i koszty ich użycia

Do tej pory flota pordzewiałych tankowców największe katastrofy spowodowała w Rosji. W 2024 r. u brzegów rosyjskiego kurortu Anapa nad Morzem Czarnym zderzyły się dwa 50-letnie tankowce. W wyniku zderzenia do morza wyciekł transportowany olej opałowy, który zanieczyścił blisko 100 km plaż kurortu i spowodował śmierć niezliczonych ptaków i stworzeń morskich.

David O’Sullivan, wysłannik UE ds. sankcji, podkreśla, że choć Rosja nadal rozbudowuje swoją flotę cieni w odpowiedzi na sankcje, to musi za każdym razem płacić za nowe tankowce. A tych na rynku do wzięcia jest coraz mniej, więc cena okrętowego złomu rośnie, podobnie jak frachtu zagrożonego sankcjami.

Także armatorzy mają już dosyć rosyjskich przejęć. Panama wprowadziła szczegółowe kontrole jednostek pływających pod jej banderą.

Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa flota cieni tankowce

