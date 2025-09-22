Aktualizacja: 22.09.2025 15:42 Publikacja: 22.09.2025 14:32
Władimir Putin
Putin zaznaczył, że Rosja będzie stosować się do ograniczeń dotyczących liczby rozmieszczonych strategicznych głowic atomowych zapisanych w układzie przez rok po jego wygaśnięciu, jeśli Stany Zjednoczone zrobią to samo.
– Aby uniknąć prowokowania dalszego strategicznego wyścigu zbrojeń i zapewnić akceptowalny poziom przewidywalności i powściągliwości, uważamy, że próba utrzymania status quo ustanowionego przez układ New START, w obecnym, dość burzliwym okresie, jest usprawiedliwiona. W związku z tym Rosja jest przygotowana, by nadal stosować się do ilościowych ograniczeń układu New START przez rok po 5 lutego 2026 roku – oświadczył rosyjski przywódca w czasie spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
Putin podkreślił, że „w przyszłości, w oparciu o analizę sytuacji, (Rosja) podejmie określone decyzje dotyczące dalszego utrzymania dobrowolnego samoograniczenia”.
Układ New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) to traktat zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, podpisany 8 kwietnia 2010 roku, który wszedł w życie 5 lutego 2011 roku.
Na mocy traktatu USA i Rosja zobowiązały się do ograniczenia liczby strategicznych głowic nuklearnych przez każdą stronę traktatu do 1 550.
Strony zobowiązały się też do ograniczenia liczby środków przenoszenia głowic strategicznych do maksymalnie 800 (chodzi o rakiety międzykontynentalne, wyrzutnie pocisków balistycznych odpalanych z okrętów podwodnych oraz bombowców strategicznych), przy czym liczba rozmieszczonych środków do przenoszenia strategicznej broni jądrowej musi być ograniczona do 700.
Układ miał na celu ograniczenie arsenału strategicznej broni jądrowej Rosji i USA, redukcję napięć oraz wzmacnianie stabilności strategicznej.
– Wierzymy, że ten środek będzie możliwy do zastosowania tylko wtedy, jeśli USA zachowają się w podobny sposób i nie podejmą kroków, które podważają lub naruszają istniejącą równowagę w potencjałach odstraszania – zaznaczył przywódca Rosji.
Władimir Putin, przywódca Rosji
W związku z tym Putin zaapelował do odpowiednich rosyjskich agencji rządowych, by „nadal uważnie monitorowały działania strony amerykańskiej, w szczególności, jeśli chodzi o arsenał strategicznej broni ofensywnej”.
Putin przypomniał, że wynegocjowanie układu New START w 2010 roku było „ostatnim znaczącym politycznym i dyplomatycznym osiągnięciem w przestrzeni stabilności strategicznej”.
Broń atomowa na świecie
– Jednakże, w związku ze skrajnie wrogą polityką administracji Joe Bidena, która naruszała fundamentalne zasady, na których ten układ został zawarty, pełne wdrożenie zostało zawieszone w 2023 roku – dodał. Przypomniał przy tym, że USA i Rosja zobowiązały się do dalszego stosowania zapisów traktatu dotyczących liczby rozmieszczonych strategicznych głowic jądrowych do momentu jego wygaśnięcia.
Traktat New START wygaśnie 5 lutego 2026 roku. W ocenie Putina „całkowite odrzucenie dziedzictwa tego porozumienia byłoby, z wielu perspektyw, krokiem błędnym i krótkowzrocznym, który (...) miałby negatywny wpływ na cele Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”.
Putin mówił też, że Rosja „nie jest zainteresowana napędzaniem wyścigu zbrojeń”, chociaż – jak zaznaczył jednocześnie – jest gotowa reagować na wszelkie zagrożenia nie tylko słowami, ale też środkami „techniczno-militarnymi”.
Przywódca Rosji ostrzegał, że rozmieszczenie elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w przestrzeni kosmicznej może „godzić w wysiłki Moskwy do utrzymania status quo w dziedzinie strategicznej broni ofensywnej”.
