Władimir Putin ma propozycję dla USA. Chodzi o broń atomową

Rosja jest gotowa stosować się do limitów ilościowych wprowadzonych przez układ New START jeszcze przez rok po wygaśnięciu układu, co nastąpi 5 lutego 2026 roku - oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin.

Publikacja: 22.09.2025 14:32

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie propozycje dotyczące broni atomowej przedstawił Władimir Putin?
  • Od czego Władimir Putin uzależnia utrzymanie najważniejszych postanowień traktatu New START po jego wygaśnięciu?
  • Jaką deklarację złożył Władimir Putin w kwestii wyścigu zbrojeń?

Putin zaznaczył, że Rosja będzie stosować się do ograniczeń dotyczących liczby rozmieszczonych strategicznych głowic atomowych zapisanych w układzie przez rok po jego wygaśnięciu, jeśli Stany Zjednoczone zrobią to samo. 

Władimir Putin: Jesteśmy gotowi utrzymać status quo, jeśli chodzi o strategiczną broń atomową

– Aby uniknąć prowokowania dalszego strategicznego wyścigu zbrojeń i zapewnić akceptowalny poziom przewidywalności i powściągliwości, uważamy, że próba utrzymania status quo ustanowionego przez układ New START, w obecnym, dość burzliwym okresie, jest usprawiedliwiona. W związku z tym Rosja jest przygotowana, by nadal stosować się do ilościowych ograniczeń układu New START przez rok po 5 lutego 2026 roku – oświadczył rosyjski przywódca w czasie spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

Czytaj więcej

Wszystkich dziewięć krajów posiadających broń atomową modernizuje swoje arsenały
Konflikty zbrojne
Zaczyna się atomowy wyścig mocarstw. Kierunek nadadzą USA i Rosja

Putin podkreślił, że „w przyszłości, w oparciu o analizę sytuacji, (Rosja) podejmie określone decyzje dotyczące dalszego utrzymania dobrowolnego samoograniczenia”. 

Czym jest układ New START

Układ New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) to traktat zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, podpisany 8 kwietnia 2010 roku, który wszedł w życie 5 lutego 2011 roku. 

Na mocy traktatu USA i Rosja zobowiązały się do ograniczenia liczby strategicznych głowic nuklearnych przez każdą stronę traktatu do 1 550. 

Strony zobowiązały się też do ograniczenia liczby środków przenoszenia głowic strategicznych do maksymalnie 800 (chodzi o rakiety międzykontynentalne, wyrzutnie pocisków balistycznych odpalanych z okrętów podwodnych oraz bombowców strategicznych), przy czym liczba rozmieszczonych środków do przenoszenia strategicznej broni jądrowej musi być ograniczona do 700. 

Układ miał na celu ograniczenie arsenału strategicznej broni jądrowej Rosji i USA, redukcję napięć oraz wzmacnianie stabilności strategicznej.

– Wierzymy, że ten środek będzie możliwy do zastosowania tylko wtedy, jeśli USA zachowają się w podobny sposób i nie podejmą kroków, które podważają lub naruszają istniejącą równowagę w potencjałach odstraszania – zaznaczył przywódca Rosji. 

Rosja jest przygotowana, by nadal stosować się do ilościowych ograniczeń układu New START przez rok po 5 lutego 2026 roku

Władimir Putin, przywódca Rosji

W związku z tym Putin zaapelował do odpowiednich rosyjskich agencji rządowych, by „nadal uważnie monitorowały działania strony amerykańskiej, w szczególności, jeśli chodzi o arsenał strategicznej broni ofensywnej”. 

Władimir Putin: Nie chcemy napędzać wyścigu zbrojeń

Putin przypomniał, że wynegocjowanie układu New START w 2010 roku było „ostatnim znaczącym politycznym i dyplomatycznym osiągnięciem w przestrzeni stabilności strategicznej”. 

Broń atomowa na świecie

Broń atomowa na świecie

Foto: PAP

– Jednakże, w związku ze skrajnie wrogą polityką administracji Joe Bidena, która naruszała fundamentalne zasady, na których ten układ został zawarty, pełne wdrożenie zostało zawieszone w 2023 roku – dodał. Przypomniał przy tym, że USA i Rosja zobowiązały się do dalszego stosowania zapisów traktatu dotyczących liczby rozmieszczonych strategicznych głowic jądrowych do momentu jego wygaśnięcia. 

Traktat New START wygaśnie 5 lutego 2026 roku. W ocenie Putina „całkowite odrzucenie dziedzictwa tego porozumienia byłoby, z wielu perspektyw, krokiem błędnym i krótkowzrocznym, który (...) miałby negatywny wpływ na cele Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”. 

Putin mówił też, że Rosja „nie jest zainteresowana napędzaniem wyścigu zbrojeń”, chociaż – jak zaznaczył jednocześnie – jest gotowa reagować na wszelkie zagrożenia nie tylko słowami, ale też środkami „techniczno-militarnymi”. 

Przywódca Rosji ostrzegał, że rozmieszczenie elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w przestrzeni kosmicznej może „godzić w wysiłki Moskwy do utrzymania status quo w dziedzinie strategicznej broni ofensywnej”. 

Putin zaznaczył, że Rosja będzie stosować się do ograniczeń dotyczących liczby rozmieszczonych strategicznych głowic atomowych zapisanych w układzie przez rok po jego wygaśnięciu, jeśli Stany Zjednoczone zrobią to samo. 

Władimir Putin: Jesteśmy gotowi utrzymać status quo, jeśli chodzi o strategiczną broń atomową

