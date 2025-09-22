Z tego artykułu dowiesz się: Jakie propozycje dotyczące broni atomowej przedstawił Władimir Putin?

Od czego Władimir Putin uzależnia utrzymanie najważniejszych postanowień traktatu New START po jego wygaśnięciu?

Jaką deklarację złożył Władimir Putin w kwestii wyścigu zbrojeń?

Putin zaznaczył, że Rosja będzie stosować się do ograniczeń dotyczących liczby rozmieszczonych strategicznych głowic atomowych zapisanych w układzie przez rok po jego wygaśnięciu, jeśli Stany Zjednoczone zrobią to samo.

Reklama Reklama

Władimir Putin: Jesteśmy gotowi utrzymać status quo, jeśli chodzi o strategiczną broń atomową

– Aby uniknąć prowokowania dalszego strategicznego wyścigu zbrojeń i zapewnić akceptowalny poziom przewidywalności i powściągliwości, uważamy, że próba utrzymania status quo ustanowionego przez układ New START, w obecnym, dość burzliwym okresie, jest usprawiedliwiona. W związku z tym Rosja jest przygotowana, by nadal stosować się do ilościowych ograniczeń układu New START przez rok po 5 lutego 2026 roku – oświadczył rosyjski przywódca w czasie spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Putin podkreślił, że „w przyszłości, w oparciu o analizę sytuacji, (Rosja) podejmie określone decyzje dotyczące dalszego utrzymania dobrowolnego samoograniczenia”.