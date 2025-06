Liderami pozostają Rosja i USA mające 90 proc. światowego arsenału jądrowego, przy czym Rosja ma trochę większy. I to one tworzą klimat: rozbrojenia lub zbrojenia.

Spośród szacowanych na styczeń 2025 roku 12 241 głowic około 9614 jest w wojskowych składach gotowe do potencjalnego użycia. SIPRI

„Spośród szacowanych na styczeń 2025 roku 12 241 głowic, około 9614 jest w wojskowych składach gotowe do potencjalnego użycia. Szacuje się, że 3912 z tych głowic jest już umieszczonych na rakietach i samolotach, a reszta znajduje się w centralnych magazynach. Około 2100 z rozmieszczonych na rakietach znajduje się w stanie podwyższonej gotowości na pociskach balistycznych. Prawie wszystkie należą do Rosji lub USA, ale (obecnie) i Chiny utrzymują część swych głowic na rakietach” – pisze SIPRI.

Pekin od lat goni dwóch liderów atomowego uzbrojenia

Chiński arsenał to 1/10 rosyjskiego czy amerykańskiego, ale w ciągu ostatnich lat powiększył się on dwukrotnie, a tylko w 2024 roku zwiększył się z 500 do 600 głowic. – Wiele lat wydawało się, że Pekinowi wystarczy tylko kilkaset głowic dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Historycznie Chiny uważały broń jądrową nie za środek prowadzenia wojny, ale raczej jako instrument politycznego powstrzymywania. Ale w ostatnich latach coś się zmieniło. Możliwe, że to kombinacja czynników politycznych, technologicznych i wizerunkowych – mówi rosyjskiemu niezależnemu portalowi Meduza ekspert z Amerykańskiej Federacji Naukowców Matt Korda. Przy tym szacunki światowej ilości broni jądrowej samej Federacji są wyższe niż SIPRI.

Wydaje się, że obecnie Pekin chce osiągnąć taki poziom nuklearnego arsenału, jaki mają dwa największe mocarstwa atomowe: Rosja i USA (po ok. 3,5–5 tys. głowic, przy czym część nadal jest przeznaczona do utylizacji).