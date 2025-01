Wpadka kandydata Donalda Trumpa na szefa Pentagonu. Chodzi o Koreę Północną

Tylko pięć państw świata jest oficjalnie uznanych za mocarstwa atomowe

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej to międzynarodowe porozumienie, którego celem jest to, by kolejne kraje nie wchodziły w posiadanie tej broni. Za mocarstwa atomowe uznaje się tylko USA, Wielką Brytanię, Rosję, Francję i Chiny. Broń atomową mają jednak posiadać również m.in. Izrael, Indie, Pakistan, Korea Północna i być może RPA.



Korea Północna „nie może być uznana za państwo uzbrojone w broń atomową zgodnie z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)” Oświadczenie MSZ Korei Południowej

Korea Północna była stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej od 1985 roku, ale wycofała się z niego w 2023 r., po tym jak Waszyngton oskarżył reżim w Pjongjangu o realizowanie tajnego programu wzbogacania uranu, wbrew porozumieniu dwustronnym o zamrożeniu programów nuklearnych.



John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu podkreślił we wtorek, że administracja Joe Bidena nie zmieniła stanowiska ws. denuklearyzacji Korei Północnej. Kirby dodał, że obecna administracja nie uznała Korei Północnej za mocarstwo atomowe.