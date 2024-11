Nieporównywalną do Hegsetha postacią był pierwszy szef Pentagonu za Trumpa, czterogwiazdkowy generał James Mattis. Na tamtym etapie miliarder nie miał jednak doświadczenia politycznego i szukał osób, które pomogłyby mu sprawować władzę. Mattis podał się jednak do dymisji, gdy Trump zdecydował się bez konsultacji na wycofanie wojsk amerykańskich z Syrii. Potem zarzucił prezydentowi, że „stawia Amerykanów przeciw Amerykanom” i próbuje łamać konstytucję. Jego następcę Marka Espera zwolnił sam Trump, gdy ten uznał wybór Bidena za prawomocny.

Dla nowego szefa Pentagonu lewicowa ideologia jest o wiele groźniejsza niż wojna na Ukrainie

Decydując się na nominację Hegsetha, prezydent elekt kieruje się zupełnie inną logiką. Przedkłada pełną lojalność nad doświadczenie. To wywołało jednak w środę panikę w Kijowie. Przyszły szef Pentagonu zapowiada zasadnicze obcięcie wsparcia dla Ukrainy. Jego zdaniem wojna blednie w stosunku do zagrożenia, jakie stanowi ideologia „woke” dla USA.

Były już dziennikarz Fox z pogardą wypowiadał się także o NATO, uznając, że jest to sojusz „przestarzały i jednostronny”. Sam bronił Trumpa, gdy ten już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę uznał Władimira Putina za „geniusza”. Uważał także za usprawiedliwione, gdy kandydat republikanów do Białego Domu dawał do zrozumienia, iż generał Mark Milley, do 2023 roku przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, powinien zostać „rozstrzelany” za rzekomo popełnione błędy. – Mamy armię lwów dowodzoną przez owce – tak Hegseth krytykował w swojej książce amerykańskie dowództwo.

W zeszłym tygodniu przyszły szef Pentagonu mówił w podcaście, że priorytetem USA powinno być przygotowanie amerykańskich sił zbrojnych na wypadek konfrontacji z Chinami. – Chińczycy rozbudowują armię w sposób, który pozwoli jej na pokonanie Stanów Zjednoczonych – uznał.