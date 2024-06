- Stawka jest bardzo wysoka i my naprawdę mówimy, że to są jedne z najważniejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo po dwudziestu latach obecności w Unii Europejskiej, jesteśmy też już innym partnerem - komentowała w rozmowie z Michałem Kolanką stawkę obecnych wyborów do PE, Barbara Oliwiecka kandydatka do Parlamentu Europejskiego i poseł Polski 2050.