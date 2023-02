Jak podają rosyjskie agencje, izba niższa rosyjskiego parlamentu jednogłośnie przyjęła ustawę o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie o środkach zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (START).

Reklama

Dokument przedłożył Dumie Państwowej prezydent Rosji Władimir Putin. Zgodnie z projektem, udział w Rosji w programie START zostaje zawieszony, a decyzję o wznowieniu udziału Federacji Rosyjskiej w traktacie podejmie prezydent Rosji. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Czytaj więcej Świat Nieoficjalnie: Rosjanom nie udał się test pocisku balistycznego "Szatan II" W okolicach wizyty prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) Sarmat (Szatan II), który prawdopodobnie zakończył się niepowodzeniem - podało CNN.

We wtorek w trakcie wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, Władimir Putin poinformował, że Rosja zawiesza uczestnictwo w traktacie o redukcji broni jądrowej.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił decyzję Putina jako niefortunną. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą przyglądać się działaniom Rosji.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Terlecki: Europa jest rozbrojona i mentalnie, i militarnie, nie jest przygotowana do wojny Jeśli Ukraina wygra wojnę z Rosją, stanie się jednym z najsilniejszych militarnie państw w Europie - ocenił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. W rozmowie z Polskim Radiem ocenił, że powojenny sojusz polsko-ukraiński będzie można porównywać z duetem Francja-Niemcy.

W środę szef komisji spraw międzynarodowych rosyjskiej Dumy, Leonid Słucki, ocenił, że decyzja o zawieszeniu udziału Rosji w programie START jest "przemyślana, adekwatna i jedyna możliwa". Według rosyjskiego polityka, "kolektywny Zachód doszedł do skrajnego stopnia degradacji stosunków z Rosją", a "radzenie sobie ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem w normalny sposób nie jest już możliwe", także w kwestii kontroli zbrojeń.

Traktat New START między Stanami Zjednoczonymi a Rosją wszedł w życie w 2011 roku. Umowa ograniczała liczbę głowic jądrowych, które mogły posiadać oba państwa. Każda ze stron była też upoważniona do przeprowadzenia do 18 inspekcji rocznie w celu kontrolowania realizacji ograniczeń.