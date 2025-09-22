Aktualizacja: 22.09.2025 12:36 Publikacja: 22.09.2025 11:34
Donald Tusk
Foto: PAP/REUTERS
Tusk był pytany o słowa prezydenta Czech, Petra Pavla, który po tym, jak rosyjskie myśliwce MiG-31K naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii i przez 12 minut znajdowały się w estońskiej przestrzeni powietrznej nad Zatoką Fińską stwierdził, że „musimy odpowiednio zareagować, w tym ewentualnie zestrzelić rosyjskie maszyny”.– Rosja bardzo szybko zda sobie sprawę, że popełniła błąd i przekroczyła dopuszczalne granice. Niestety, jest to balansowanie na krawędzi konfliktu, ale ustępowanie złu po prostu nie jest możliwe – dodał prezydent Czech.
– Decyzje o zestrzeliwaniu obiektów latających będziemy podejmowali bezdyskusyjnie, gdy naruszają nasze terytorium i latają nad Polską. Tu nie ma o czym dyskutować. Gdy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, (jak) np. ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą (Orlen) Petrolbalticu, ale bez naruszenia (polskiej przestrzeni powietrznej – red.), bo to nie są nasze wody terytorialne (platforma znajduje się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej – red.), trzeba się dwa razy zastanowić, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać bardzo ostrą fazę konfliktu. I dlatego jesteśmy tu w stałym porozumieniu z sojusznikami. Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, np. rosyjskich myśliwców, jeśli np. będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi. Ale ja muszę mieć 100-procentową pewność, że wszyscy sojusznicy będą to traktować tak samo jak my. Ja muszę mieć 100-procentową pewność, że w sytuacji, gdy konflikt wejdzie w fazę bardzo ostrą, to nie będziemy sami w tym. Deklaracja prezydenta Czech jest tutaj niewystarczająca. Domyślacie się, o jakiej potrzebie mówię – powiedział polski premier.
O incydencie dotyczącym przelotu rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim Straż Graniczna informowała w piątek. „Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby” - informowała Straż Graniczna.
Polskie myśliwce F-16 i holenderskie myśliwce F-35, przy wsparciu załóg dwóch niemieckich wyrzutni Patriot stacjonujących w Polsce oraz włoskiego samolotu AWACS (to rodzaj latającego radaru) w nocy z 9 na 10 września strąciły co najmniej trzy drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Był to pierwszy od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy nad terytorium NATO strzelano do rosyjskich obiektów.
Tusk był też pytany o to, czy wiadomo już, ile dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września. Początkowo premier mówił o 19 naruszeniach, szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła mówił niedawno o 21 dronach, ciągle napływają też doniesienia o odnalezieniu szczątków kolejnych maszyn.
– Będziemy wiedzieli, ile spadło dronów wtedy, gdy zostaną wszystkie odnalezione. Ja rozumiem niecierpliwość, ale to nie jest tak, że Rosjanie nas poinformowali, ile tych dronów dokładnie w przestrzeń powietrzną wtargnęło. Trwa identyfikacja i poszukiwanie dronów – mówił premier.
Gdzie w Polsce znaleziono szczątki rosyjskich dronów?
Foto: PAP
– Pamiętajmy też, że cywilne drony są w dość powszechnym użytku w Polsce. Mieliśmy dwa przypadki w ostatnich dniach, kiedy odnajdywano obiekty latające na ziemi i okazało się, że to nie są obiekty, które były częścią tej dronowej agresji rosyjskiej. Staramy się być bardzo rzetelni tutaj i nie wywoływać paniki – dodał szef rządu.
– W tej chwili nie ma powodu, by sądzić, że którekolwiek z tych znalezisk stanowiło zagrożenie. Jak dotąd nie stwierdzono ani jednego przypadku uzbrojonego drona, który mógłby eksplodować lub w jakikolwiek inny sposób zaszkodzić mieszkańcom (Polski) czy ich majątkom – mówił też Tusk.
Premiera pytano również o lot prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do Nowego Jorku, na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent i premier polecieli osobno. Rzecznik MSZ Paweł Wroński zarzucił prezydentowi, że ten naruszył zwyczaj, zgodnie z którym przy okazji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent zabiera na pokład szefa MSZ. Prezydencki minister Marcin Przydacz odpowiadał, że takiego zwyczaju nie ma.
– Ja kiedy się kłóciłem o samolot (z prezydentem Lechem Kaczyńskim – red.), to było 100 lat temu i nikomu nie polecam tego typu polityki: ani w mediach społecznościowych, ani w wypowiedziach publicznych. Powinni się obaj: i prezydent, i minister skoncentrować na sensownej współpracy. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych to nie jest scena, na której rozstrzygają się jakieś kluczowe sprawy, ale dobrze budować polską reputację. Jeśli są już tam razem, to dobrze, żeby to było w pełnym porozumieniu. Chemii nie ma między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych, może trzeba dać im trochę czasu, żeby się to lepiej dograło – odparł szef rządu.
