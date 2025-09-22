Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest stanowisko Donalda Tuska w sprawie zestrzeliwania obiektów latających naruszających polską przestrzeń powietrzną?

Czy, według dostępnych obecnie informacji wiadomo, by przestrzeń powietrzną nad Polską naruszył jakiś uzbrojony dron?

Jak Donald Tusk komentuje spór o samolot między Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim?

Tusk był pytany o słowa prezydenta Czech, Petra Pavla, który po tym, jak rosyjskie myśliwce MiG-31K naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii i przez 12 minut znajdowały się w estońskiej przestrzeni powietrznej nad Zatoką Fińską stwierdził, że „musimy odpowiednio zareagować, w tym ewentualnie zestrzelić rosyjskie maszyny”.– Rosja bardzo szybko zda sobie sprawę, że popełniła błąd i przekroczyła dopuszczalne granice. Niestety, jest to balansowanie na krawędzi konfliktu, ale ustępowanie złu po prostu nie jest możliwe – dodał prezydent Czech.

Donald Tusk o zestrzeliwaniu rosyjskich myśliwców: Muszę mieć pewność, że w przypadku ostrego konfliktu nie będziemy sami

– Decyzje o zestrzeliwaniu obiektów latających będziemy podejmowali bezdyskusyjnie, gdy naruszają nasze terytorium i latają nad Polską. Tu nie ma o czym dyskutować. Gdy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, (jak) np. ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą (Orlen) Petrolbalticu, ale bez naruszenia (polskiej przestrzeni powietrznej – red.), bo to nie są nasze wody terytorialne (platforma znajduje się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej – red.), trzeba się dwa razy zastanowić, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać bardzo ostrą fazę konfliktu. I dlatego jesteśmy tu w stałym porozumieniu z sojusznikami. Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, np. rosyjskich myśliwców, jeśli np. będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi. Ale ja muszę mieć 100-procentową pewność, że wszyscy sojusznicy będą to traktować tak samo jak my. Ja muszę mieć 100-procentową pewność, że w sytuacji, gdy konflikt wejdzie w fazę bardzo ostrą, to nie będziemy sami w tym. Deklaracja prezydenta Czech jest tutaj niewystarczająca. Domyślacie się, o jakiej potrzebie mówię – powiedział polski premier.

O incydencie dotyczącym przelotu rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim Straż Graniczna informowała w piątek. „Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby” - informowała Straż Graniczna.