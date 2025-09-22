Sławomir Cenckiewicz o incydencie w Wyrykach: mam propozycję dla dżentelmenów z rządu Donalda Tuska

Aktualizacja: 22.09.2025 10:51 Publikacja: 22.09.2025 10:34
Sławomir Cenckiewicz
Foto: PAP/Radek Pietruszka
– Nie ma notatki, która mówiłaby o historii domu w Wyrykach tak, jak przedstawiła to „Rzeczpospolita” – mówił Sławomir Cenckiewicz, pytany o notatkę MON.
– Proponuję panu Siemoniakowi, MON-owi, panu (Jackowi) Dobrzyńskiemu (rzecznikowi MSWiA) i paru innym dżentelmenom z rządu Donalda Tuska konfrontację na notatki – dodał szef BBN. – Jest sejmowa komisja ds. służb specjalnych albo nawet komisja obrony. Notatka jest na niskiej klauzuli i w ramach kontroli parlamentarnej wszystkie stronnictwa mogłyby się pochylić nad notatką z 12 września i zobaczyć, co w niej jest, i wyjść, i powiedzieć przynajmniej, co w niej nie było – stwierdził Cenckiewicz w Radiu ZET. Dodał jednak, że sam tej notatki nie widział.
Czytaj więcej
Prokuratura utajnia informacje o „niezidentyfikowanym obiekcie latającym”, którego szczątki runęł...
W czwartek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki pytany o komunikację między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie zniszczonego budynku w Wyrykach powiedział, że informacja o tym zdarzeniu nie była przekazana na posiedzeniu RBN 11 września. – Po co było to posiedzenie RBN, zwołane przez pana prezydenta, jeśli nie po to, żeby powiedzieć, jak było? A jednak politycy (...) powiedzieli, że ta kwestia nie została wyjaśniona, nikt o niej nie powiedział na Radzie Bezpieczeństwa – tłumaczył Cenckiewicz.
W odpowiedzi na pytania o wystąpienie wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym wiceminister pokazywał zdjęcia zniszczonych budynków po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski, wśród nich zdjęcie domu w Wyrykach, Cenckiewicz powiedział, że jego zdaniem „dla pewnej higieny, związanej z wiarygodnością Polski, minister Bosacki powinien stracić stanowisko”. Zastrzegł, że to jego prywatne zdanie.
Czytaj więcej
Występ Marcina Bosackiego na forum RB ONZ był publiczną kompromitacją Polski – ocenił w rozmowie...
Pytany o incydenty nad Estonią oraz słowa prezydenta Czech Petra Pavla, który stwierdził, że rosyjskie samoloty nad terytorium NATO należy zestrzeliwać (podobną opinię wyraziła ministra obrony Litwy Dovilė Šakalienė), Cenckiewicz odparł, że „trzeba zestrzeliwać to, co jest groźne dla ludności cywilnej i naszej infrastruktury”. – Rosjanie eskalują konflikt ze wschodnią flanką NATO, w tym z Polską i trzeba się (nad tym) zastanowić – stwierdził.
Cenckiewicz, pytany o kolejne drony, znalezione w weekend przez grzybiarzy na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego, skomentował że „gdyby ta sytuacja miała miejsce w 2023 roku, czyli za ministra Błaszczaka, to oj, jakbyśmy dyskutowali o tym, jak to długo trwa, dlaczego grzybiarze znajdują drony Błaszczaka!”.
Czytaj więcej
W miejscowości Przymiarki w województwie lubelskim odnaleziono kolejnego drona – poinformowało Mi...
Na pytanie o ostateczną liczbę znalezionych w Polsce dronów, Cenckiewicz odpowiedział: – Tusk mówił to 10 września, że było 19. Później sytuacja się zmieniła. Trzymamy się liczby 21. Tak podaje Sztab Generalny, Dowództwo Operacyjne i MON.
– Nie ma notatki, która mówiłaby o historii domu w Wyrykach tak, jak przedstawiła to „Rzeczpospolita” – mówił Sławomir Cenckiewicz, pytany o notatkę MON.
– Proponuję panu Siemoniakowi, MON-owi, panu (Jackowi) Dobrzyńskiemu (rzecznikowi MSWiA) i paru innym dżentelmenom z rządu Donalda Tuska konfrontację na notatki – dodał szef BBN. – Jest sejmowa komisja ds. służb specjalnych albo nawet komisja obrony. Notatka jest na niskiej klauzuli i w ramach kontroli parlamentarnej wszystkie stronnictwa mogłyby się pochylić nad notatką z 12 września i zobaczyć, co w niej jest, i wyjść, i powiedzieć przynajmniej, co w niej nie było – stwierdził Cenckiewicz w Radiu ZET. Dodał jednak, że sam tej notatki nie widział.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dwóch Ukraińców, którzy weszli na chroniony teren krakowskich wodociągów, policja uznała za zbłąkanych turystów...
W Polsce wzrasta „popularność oraz skłonność do radykalizacji” grup kwestionujących obowiązujący porządek prawny...
W miejscowości Przymiarki w województwie lubelskim odnaleziono kolejnego drona – poinformowało Ministerstwo Spra...
Lubelskie służby badają okoliczności upadku i rozbicia się niezidentyfikowanego obiektu, którego szczątki spadły...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas