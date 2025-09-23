04:50 Wołodymyr Zełenski spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Kazachstanu

Do spotkania prezydenta Ukrainy z Kasymem-Żomartem Tokajewem doszło na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy handlowej i gospodarczej między państwami oraz firm z Kazachstanu, które są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy.

04:48 W okupowanej części obwodu ługańskiego Rosjanie demontują zestawy satelitarne pozwalające na odbiór kanałów telewizyjnych zakazanych w Rosji

Informację taką przekazała na swoim profilu na Facebooku ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Obecnie mieszkańcy mogą dobrowolnie rezygnować z zestawów satelitarnych, zamiast których otrzymują zestawy umożliwiające odbiór propagandowych kanałów rosyjskiej telewizji. Od 1 listopada zestawy satelitarne mają być demontowane przymusowo.

04:46 U wybrzeży obwodu odeskiego jednostka Marynarki Wojennej Ukrainy zneutralizowała minę morską

Mina znajdowała się na powierzchni wody, na otwartym morzu.

04:45 Z Konstantynówki w obwodzie donieckim ewakuowano kolejnych dziewięć osób

Miasto znajduje się pod regularnym ostrzałem Rosjan.

04:41 Rosyjskie bomby spadły na Zaporoże

Drugą noc z rzędu Zaporoże było celem ataku powietrznego Rosji. Rosjanie zrzucili na miasto m.in. bomby kierowane. Celem ataku była infrastruktura cywilna i budynki mieszkalne. W wyniku ataku zniszczony został dom jednorodzinny, a pobliskie budynki zostały uszkodzone przez falę uderzeniową. Na miejscu ataku wybuchł pożar – podaje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Na razie nieznana jest liczba ofiar.

04:38 Wołodymyr Zełenski spotkał się w Nowym Jorku z szefową MFW

Prezydent Ukrainy rozmawiał z Kristaliną Georgiewą, dyrektor zarządzającą MFW, o wariantach współpracy, w tym o nowym, rozszerzonym programie finansowym, który miałby wesprzeć Ukrainę w nadchodzących latach. Rozmowa dotyczyła też możliwości użycia zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, ukraińskiej gospodarki i wzmocnienia obronności Ukrainy.

04:34 W nocy działanie zawiesiło lotnisko w Saratowie

O tym, że lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej przez pewien czas nie działało podmoskiewskie lotnisko Szeremietiewo.

04:33 Rosjanie informują, że od 15.00 w poniedziałek do północy strącili 81 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, kałuskim, kurskim, rostowskim, riazańskim, tulskim, moskiewskim, okupowanym Krymem i Morzem Czarnym.

04:30 W nocy na podejściach do Moskwy strącono 11 ukraińskich dronów

Informację o strącanych dronach umieszczał w serwisie Telegram mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin.

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1307 dniu wojny

