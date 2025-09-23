04:50
23.09.2025

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Kazachstanu 

Do spotkania prezydenta Ukrainy z Kasymem-Żomartem Tokajewem doszło na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy handlowej i gospodarczej między państwami oraz firm z Kazachstanu, które są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy. 

04:48
23.09.2025

W okupowanej części obwodu ługańskiego Rosjanie demontują zestawy satelitarne pozwalające na odbiór kanałów telewizyjnych zakazanych w Rosji

Informację taką przekazała na swoim profilu na Facebooku ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Obecnie mieszkańcy mogą dobrowolnie rezygnować z zestawów satelitarnych, zamiast których otrzymują zestawy umożliwiające odbiór propagandowych kanałów rosyjskiej telewizji. Od 1 listopada zestawy satelitarne mają być demontowane przymusowo. 

04:46
23.09.2025

U wybrzeży obwodu odeskiego jednostka Marynarki Wojennej Ukrainy zneutralizowała minę morską

Mina znajdowała się na powierzchni wody, na otwartym morzu. 

04:45
23.09.2025

Z Konstantynówki w obwodzie donieckim ewakuowano kolejnych dziewięć osób

Miasto znajduje się pod regularnym ostrzałem Rosjan. 

04:41
23.09.2025

Rosyjskie bomby spadły na Zaporoże

Drugą noc z rzędu Zaporoże było celem ataku powietrznego Rosji. Rosjanie zrzucili na miasto m.in. bomby kierowane. Celem ataku była infrastruktura cywilna i budynki mieszkalne. W wyniku ataku zniszczony został dom jednorodzinny, a pobliskie budynki zostały uszkodzone przez falę uderzeniową. Na miejscu ataku wybuchł pożar – podaje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Na razie nieznana jest liczba ofiar. 

04:38
23.09.2025

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Nowym Jorku z szefową MFW

Prezydent Ukrainy rozmawiał z Kristaliną Georgiewą, dyrektor zarządzającą MFW, o wariantach współpracy, w tym o nowym, rozszerzonym programie finansowym, który miałby wesprzeć Ukrainę w nadchodzących latach. Rozmowa dotyczyła też możliwości użycia zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, ukraińskiej gospodarki i wzmocnienia obronności Ukrainy. 

04:34
23.09.2025

W nocy działanie zawiesiło lotnisko w Saratowie

O tym, że lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej przez pewien czas nie działało podmoskiewskie lotnisko Szeremietiewo. 

04:33
23.09.2025

Rosjanie informują, że od 15.00 w poniedziałek do północy strącili 81 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, kałuskim, kurskim, rostowskim, riazańskim, tulskim, moskiewskim, okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. 

04:30
23.09.2025

W nocy na podejściach do Moskwy strącono 11 ukraińskich dronów

Informację o strącanych dronach umieszczał w serwisie Telegram mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin. 

04:28
23.09.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1307 dniu wojny

Foto: PAP

04:27
23.09.2025

