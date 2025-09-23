Aktualizacja: 23.09.2025 04:55 Publikacja: 23.09.2025 04:55
Do spotkania prezydenta Ukrainy z Kasymem-Żomartem Tokajewem doszło na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy handlowej i gospodarczej między państwami oraz firm z Kazachstanu, które są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy.
Informację taką przekazała na swoim profilu na Facebooku ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Obecnie mieszkańcy mogą dobrowolnie rezygnować z zestawów satelitarnych, zamiast których otrzymują zestawy umożliwiające odbiór propagandowych kanałów rosyjskiej telewizji. Od 1 listopada zestawy satelitarne mają być demontowane przymusowo.
Mina znajdowała się na powierzchni wody, na otwartym morzu.
Miasto znajduje się pod regularnym ostrzałem Rosjan.
Drugą noc z rzędu Zaporoże było celem ataku powietrznego Rosji. Rosjanie zrzucili na miasto m.in. bomby kierowane. Celem ataku była infrastruktura cywilna i budynki mieszkalne. W wyniku ataku zniszczony został dom jednorodzinny, a pobliskie budynki zostały uszkodzone przez falę uderzeniową. Na miejscu ataku wybuchł pożar – podaje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Na razie nieznana jest liczba ofiar.
Prezydent Ukrainy rozmawiał z Kristaliną Georgiewą, dyrektor zarządzającą MFW, o wariantach współpracy, w tym o nowym, rozszerzonym programie finansowym, który miałby wesprzeć Ukrainę w nadchodzących latach. Rozmowa dotyczyła też możliwości użycia zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, ukraińskiej gospodarki i wzmocnienia obronności Ukrainy.
O tym, że lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej przez pewien czas nie działało podmoskiewskie lotnisko Szeremietiewo.
Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, kałuskim, kurskim, rostowskim, riazańskim, tulskim, moskiewskim, okupowanym Krymem i Morzem Czarnym.
Informację o strącanych dronach umieszczał w serwisie Telegram mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1307 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W ataku drona na kurort n...
