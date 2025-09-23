Portal stacji poinformował, że akcja poszukiwawcza prowadzona jest na terenie trzech powiatów województwa lubelskiego: hrubieszowskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Teren poszukiwań określono po dokonaniu analiz przez wojsko.

„Chodzi o potencjalny obszar, na którym mogły spaść szczątki pocisków użytych do niszczenia dronów, które wleciały do naszego kraju” – czytamy. Według RMF FM, w akcji bierze udział 150 żołnierzy z Naziemnego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września podczas zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Polsce uruchomione zostały procedury obronne, poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Władze przekazały, że kilka dronów zestrzelono. Był to pierwszy przypadek w najnowszej historii Polski, gdy nad naszym krajem zestrzelono obiekty obcego pochodzenia.

Szczątki dronów znajdowano w następnych dniach na terenie pięciu województw: lubelskiego (tam było ich najwięcej), mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W niedzielę 21 września policja informowała, że przypadkowe osoby, w tym grzybiarze, znalazły szczątki dronów w trzech lokalizacjach.