Aktualizacja: 23.09.2025 11:38 Publikacja: 23.09.2025 10:26
Gen. bryg. Mirosław Bodnar
Foto: PAP/Albert Zawada
W poniedziałek wieczorem lotnisko w Kopenhadze wstrzymało działanie po tym, jak w jego pobliżu zauważono „dwa lub trzy duże drony” nieznanego pochodzenia. W związku z sytuacją ok. 50 samolotów musiało lądować na innych lotniskach – niektóre skierowano do Göteborgu i Malmö.
Ruch na duńskim lotnisku został przywrócony we wtorek nad ranem. Miejscowe służby poinformowały, że drony nie zostały zestrzelone. – Zniknęły, nie udało nam się żadnego przechwycić – przekazał Jakob Hansen, zastępca komendanta policji w Kopenhadze.
Czytaj więcej
Mówiąc o nocy, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, Dowódca Operacyjny R...
O incydent na antenie RMF FM pytany był gen. Mirosław Bodnar, który stoi na czele Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. – Wyraźnie ktoś wszedł w przestrzeń, która była nie do końca zabezpieczona i obserwowana, wykonał saturację, czyli sprawdzenie, jak wygląda zabezpieczenie lotniska, i odleciał – skomentował. – Takie sytuacje pokazują, że mamy codziennie różnego rodzaju działania, które nie do końca są zgodne z oczekiwaniami i bezpieczeństwem – dodał.
Dopytywany o użyte bezzałogowce Bodnar zaznaczył, że nie wie, jakiej wielkości były to maszyny. – Ale na pewno są to rzeczy, które nie są dostępne i są pewnie monitorowane w zakresie zakupów – zaznaczył. Jego zdaniem, duńskie służby prawdopodobnie będą mogły dokonać identyfikacji dronów, ponieważ „jakaś charakterystyka tego rodzaju obiektu została pewnie odwzorowana w systemach”.D
Generał został zapytany, czy za incydentem w Kopenhadze mogli stać Rosjanie. – Nie wiem, za mało danych, a też nie chcę nikogo oskarżać – odpowiedział. – Poczekajmy, pewnie jakoś odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona – podkreślił.
Czytaj więcej
W kilku miejscach na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego znaleziono szczątki dronów –...
Mirosław Bodnar mówił w RMF FM, że nie zawsze należy zestrzeliwać drony. – Jeżeli wszelkiego rodzaju symptomy wskazują na to, że dany obiekt odleci albo nie wyrządzi żadnej krzywdy, to zestrzelenie może też spowodować konsekwencje na ziemi – powiedział. Zaznaczył, że z uwagi na szczątki, które mogą wyrządzić szkody na ziemi, zazwyczaj w takich sytuacjach „wybiera się przestrzenie, gdzie są pola, lasy”.
Co można byłoby zrobić, gdyby nad jedno z głównych polskich lotnisk nadlatywało kilka „dużych dronów”? Pytany o to w wywiadzie gen. Bodnar wskazał, że decyzja należałaby do zarządzającego systemem obrony powietrznej, czyli dowódcy operacyjnego. – Sądzę, że gdyby się znalazły w tym miejscu, to raczej byłyby rozpoznane już wcześniej, ponieważ wszelkiego rodzaju systemy detekcji są uruchamiane i funkcjonują, dlatego nie powinniśmy się obawiać, że tak duże elementy byłyby niezauważone – podkreślił.
Drony na współczesnym polu walki
Foto: PAP
Generał Bodnar – Inspektor Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia – odniósł się też do sytuacji w Polsce. Poinformował, że w krajowym systemie bezzałogowe systemy powietrzne dzielą się na trzy klasy: do 150 kg, do 650 kg i powyżej 650 kg. Zaznaczył, że Inspektorat zajmuje się także systemami morskimi.
Wojskowy przekazał, że w polskiej armii jest kilka tysięcy operatorów dronów. – Natomiast jeżeli spojrzymy na społeczeństwo, to zgodnie z informacjami, które posiadamy, jest ponad 300 tys. operatorów bezzałogowców – zaznaczył. Wyraził przekonanie, że „w sytuacjach trudnych” osoby te byłyby zainteresowane udzieleniem wsparcia wojsku. – To potencjał, którego nie wolno omijać – przekonywał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / RMF FM
W poniedziałek wieczorem lotnisko w Kopenhadze wstrzymało działanie po tym, jak w jego pobliżu zauważono „dwa lub trzy duże drony” nieznanego pochodzenia. W związku z sytuacją ok. 50 samolotów musiało lądować na innych lotniskach – niektóre skierowano do Göteborgu i Malmö.
Ruch na duńskim lotnisku został przywrócony we wtorek nad ranem. Miejscowe służby poinformowały, że drony nie zostały zestrzelone. – Zniknęły, nie udało nam się żadnego przechwycić – przekazał Jakob Hansen, zastępca komendanta policji w Kopenhadze.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Mówiąc o nocy, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbr...
„Czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa?” -...
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas szkolenia w Stanach Zjednoczonych zginęło d...
Opozycja zarzuca rządowi dezinformację, jednak zdaniem koalicji to PiS i Konfederacja wpisują się w propagandę K...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas