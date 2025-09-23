Aktualizacja: 23.09.2025 05:17 Publikacja: 23.09.2025 04:39
Foto: Adobe Stock
Takie rozwiązania przewiduje projekt zmian przepisów opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury.
Choć wielu Ukraińców przyjechało do Polski zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 r., na ulicach polskich miast wciąż widać bardzo wiele samochodów na tamtejszych tablicach rejestracyjnych. Mimo że w każdej chwili posiadacze takich pojazdów mogą je zarejestrować w Polsce, to z jakichś powodów tego nie robią. W efekcie takie pojazdy nie muszą np. przechodzić obowiązkowych okresowych badań technicznych.
Czytaj więcej
Od piątku 19 września opłaty za obowiązkowe badania techniczne pojazdów idą w górę.
Ministerstwo Infrastruktury zamierza postawić tamę temu zjawisku i wprowadzić obowiązek rejestracji pojazdu zarejestrowanego w państwie trzecim w terminie 30 dni od uzyskania przez jego właściciela (cudzoziemca) miejsca zamieszkania na terytorium RP. Za miejsce zamieszkania uważane będzie miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste czy zawodowe.
Oprócz tego projekt zmian w prawie o ruchu drogowym, który trafił właśnie do konsultacji, przewiduje, że jeżeli właściciel pojazdu nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce, wówczas pojazd będzie dopuszczony do ruchu (na podstawie przepisów Konwencji Wiedeńskiej o ruchu międzynarodowym) w okresie roku od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane z dowodu rejestracyjnego będą zbierane przez Straż Graniczną i umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów wraz z datą przekroczenia granicy.
– Obecnie w prawie o ruchu drogowym nie ma przepisów określających ograniczenie czasowe dla dopuszczenia do ruchu na terytorium RP pojazdu, który jest zarejestrowany za granicą. Celem takiej zmiany miałoby być pełne dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań określonych w ww. Konwencji, a jednocześnie wzmocnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na polskich drogach, poprzez uniemożliwienie nadużywania prawa do poruszania się cudzoziemców pojazdami zarejestrowanymi za granicą w ramach ruchu międzynarodowego, szczególnie tymi, które nie podlegają w państwach pochodzenia obowiązkom okresowych badań technicznych – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Czytaj więcej
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemach homologacji pojaz...
Po wejściu w życie nowych przepisów pojazd zarejestrowany za granicą po upływie roku od przekroczenia granicy będzie traktowany tak samo jak pojazd niespełniający warunków technicznych. Oznacza to możliwość usunięcia go z drogi na koszt właściciela. Prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w takiej sytuacji będzie mieć nie tylko policja, ale też Straż Graniczna i funkcjonariusze służby celno-skarbowej.
W tym samym projekcie Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało zmiany w ustawie o systemach homologacji pojazdów. Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, przewiduje on możliwość „zalegalizowania” sprowadzonych w przeszłości z Białorusi traktorów, które nie spełniają unijnych norm.
Etap legislacyjny: konsultacje i opiniowanie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Takie rozwiązania przewiduje projekt zmian przepisów opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury.
Choć wielu Ukraińców przyjechało do Polski zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 r., na ulicach polskich miast wciąż widać bardzo wiele samochodów na tamtejszych tablicach rejestracyjnych. Mimo że w każdej chwili posiadacze takich pojazdów mogą je zarejestrować w Polsce, to z jakichś powodów tego nie robią. W efekcie takie pojazdy nie muszą np. przechodzić obowiązkowych okresowych badań technicznych.
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ich posiadane tak...
Można uniknąć sytuacji, w której po latach wspólnego życia związek partnerski się rozpada, a jedno z partnerów z...
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdro...
Wrzesień jest uznawany za jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie. Wystarczy kilka dni deszczu, po których...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas