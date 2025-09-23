Rzeczpospolita
Prawo
Koniec z unikaniem badań technicznych. Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce

30 dni po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce cudzoziemiec będzie musiał zarejestrować swój pojazd, który ma zagraniczne "blachy". Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało niedopuszczeniem auta do ruchu i usuwaniem go z drogi na koszt właściciela.

Publikacja: 23.09.2025 04:39

Koniec z unikaniem badań technicznych. Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce

Foto: Adobe Stock

Piotr Szymaniak

Takie rozwiązania przewiduje projekt zmian przepisów opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Choć wielu Ukraińców przyjechało do Polski zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 r., na ulicach polskich miast wciąż widać bardzo wiele samochodów na tamtejszych tablicach rejestracyjnych. Mimo że w każdej chwili posiadacze takich pojazdów mogą je zarejestrować w Polsce, to z jakichś powodów tego nie robią. W efekcie takie pojazdy nie muszą np. przechodzić obowiązkowych okresowych badań technicznych.

Badanie stanu technicznego samochodu w stacji kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Kierowcy zapłacą więcej za badanie techniczne. Oto kwoty

Ministerstwo Infrastruktury zamierza postawić tamę temu zjawisku i wprowadzić obowiązek rejestracji pojazdu zarejestrowanego w państwie trzecim w terminie 30 dni od uzyskania przez jego właściciela (cudzoziemca) miejsca zamieszkania na terytorium RP. Za miejsce zamieszkania uważane będzie miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste czy zawodowe.

Na obcych blachach tylko przez rok od przekroczenia granicy

Oprócz tego projekt zmian w prawie o ruchu drogowym, który trafił właśnie do konsultacji, przewiduje, że jeżeli właściciel pojazdu nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce, wówczas pojazd będzie dopuszczony do ruchu (na podstawie przepisów Konwencji Wiedeńskiej o ruchu międzynarodowym) w okresie roku od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane z dowodu rejestracyjnego będą zbierane przez Straż Graniczną i umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów wraz z datą przekroczenia granicy.

– Obecnie w prawie o ruchu drogowym nie ma przepisów określających ograniczenie czasowe dla dopuszczenia do ruchu na terytorium RP pojazdu, który jest zarejestrowany za granicą. Celem takiej zmiany miałoby być pełne dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań określonych w ww. Konwencji, a jednocześnie wzmocnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na polskich drogach, poprzez uniemożliwienie nadużywania prawa do poruszania się cudzoziemców pojazdami zarejestrowanymi za granicą w ramach ruchu międzynarodowego, szczególnie tymi, które nie podlegają w państwach pochodzenia obowiązkom okresowych badań technicznych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kilka tysięcy rolników czeka na zmianę prawa
Prawo w Polsce
Kilka tysięcy rolników czeka na zmianę prawa

Pojazdy bez polskich tablic będą odholowane. Jest projekt ustawy

Po wejściu w życie nowych przepisów pojazd zarejestrowany za granicą po upływie roku od przekroczenia granicy będzie traktowany tak samo jak pojazd niespełniający warunków technicznych. Oznacza to możliwość usunięcia go z drogi na koszt właściciela. Prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w takiej sytuacji będzie mieć nie tylko policja, ale też Straż Graniczna i funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

W tym samym projekcie Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało zmiany w ustawie o systemach homologacji pojazdów. Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, przewiduje on możliwość „zalegalizowania” sprowadzonych w przeszłości z Białorusi traktorów, które nie spełniają unijnych norm.

Etap legislacyjny: konsultacje i opiniowanie

