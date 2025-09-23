Takie rozwiązania przewiduje projekt zmian przepisów opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Choć wielu Ukraińców przyjechało do Polski zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 r., na ulicach polskich miast wciąż widać bardzo wiele samochodów na tamtejszych tablicach rejestracyjnych. Mimo że w każdej chwili posiadacze takich pojazdów mogą je zarejestrować w Polsce, to z jakichś powodów tego nie robią. W efekcie takie pojazdy nie muszą np. przechodzić obowiązkowych okresowych badań technicznych.

Ministerstwo Infrastruktury zamierza postawić tamę temu zjawisku i wprowadzić obowiązek rejestracji pojazdu zarejestrowanego w państwie trzecim w terminie 30 dni od uzyskania przez jego właściciela (cudzoziemca) miejsca zamieszkania na terytorium RP. Za miejsce zamieszkania uważane będzie miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste czy zawodowe.

Na obcych blachach tylko przez rok od przekroczenia granicy

Oprócz tego projekt zmian w prawie o ruchu drogowym, który trafił właśnie do konsultacji, przewiduje, że jeżeli właściciel pojazdu nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce, wówczas pojazd będzie dopuszczony do ruchu (na podstawie przepisów Konwencji Wiedeńskiej o ruchu międzynarodowym) w okresie roku od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.