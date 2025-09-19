Aktualizacja: 19.09.2025 17:13 Publikacja: 19.09.2025 16:25
Foto: PAP/Wojciech Pacewicz
Według szacunków problem dotyczy kilku tysięcy rolników, którzy kupili traktory MTZ Belarus. Prosta konstrukcja a przede wszystkim o 2/3 niższa cena niż zachodnich maszyn działają na wyobraźnię nabywców. Problem polegał na tym, że importer sprowadzał nowe pojazdy (wcześniej zarejestrowane na Białorusi), które w Polsce sprzedawał je jako używane i w ten sposób były one rejestrowane.
W dodatku pojazdy nie spełniały unijnych norm. W 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-513/15 uznał, że pojazdy używane przywiezione do państwa członkowskiego z państwa trzeciego muszą spełniać (przed ich pierwszym wprowadzeniem do użytku w UE) europejskie wymogi techniczne przewidziane w dyrektywie homologacyjnej, aby mogły zostać zarejestrowane. Problem w tym, że w dwóch starostwach po 2016 r. nadal rejestrowano białoruskie traktory. W grudniu 2024 r. NSA potwierdził, że rejestracja takich pojazdów odbyła się z naruszeniem prawa. A co za tym idzie, takie traktory powinny zostać wycofane z ruchu.
By rolnicy nie zostali z problemem sami, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy „abolicyjnej”. Przewiduje on określenie jasnych i precyzyjnych procedur dopuszczania w Polsce pojazdów sprowadzonych z UE oraz spoza UE, a także wzmocnienie nadzoru Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nad rynkiem motoryzacyjnym.
Opracowany w ministerstwie projekt nowelizacji ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia zakłada wprowadzenie przepisu umożliwiającego dalszą eksploatację na terytorium RP ciągników rolniczych sprowadzonych do Polski spoza UE i zarejestrowanych bez wymaganych dokumentów homologacyjnych.
– Rozwiązanie to dotyczy przede wszystkim rolników, którzy nabyli ciągniki w dobrej wierze. Celem nowelizacji jest nieobciążanie ich skutkami wcześniejszych, niejednoznacznych przepisów. Co ważne, przepis ten nie znosi odpowiedzialności importerów oraz dealerów tego typu pojazdów, którzy wprowadzali na rynek polski ciągniki rolnicze bez wymaganych dokumentów – zastrzega MI.
– Warunkiem niezbędnym będzie wizyta rolnika we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji w starostwie i uzyskanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Uzyskanie takiej adnotacji nie będzie podlegało opłacie – tłumaczy Anna Szumańska, rzecznik prasowy MI.
Oznacza to, że dotychczas zarejestrowane w Polsce ciągniki rolnicze będą mogły nadal być użytkowane przez rolników, którzy nabyli je w dobrej wierze. Rejestracje te, z mocy prawa, będą uznane za równoważne w skutkach prawnych z rejestracją pojazdu na podstawie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia nowego pojazdu.
Projekt przewiduje także, że rolnicy, których rejestracje ciągników zostały już unieważnione, będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowań, w których stwierdzono nieważność decyzji o rejestracji takiego pojazdu, także w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
– Przepis ten zagwarantuje posiadaczom ciągników rolniczych, którzy nabyli je w dobrej wierze, jednakowe prawa i zapewni ich obronę ze względu na niejednolite, odmienne orzecznictwo w poszczególnych częściach kraju w zakresie wymagania dokumentów homologacyjnych w procedurze rejestracji pojazdu. W niektórych regionach Polski decyzje o rejestracji ciągników rolniczych sprowadzonych z państw trzecich nie są kwestionowane i pojazdy te nadal mogą się poruszać w ruchu drogowym – tłumaczy rzeczniczka ministerstwa. – Są również regiony, w których decyzje o rejestracji takich ciągników rolniczych zostały unieważnione lub postępowania w przedmiocie nieważności takich decyzji nadal się toczą. W takich sytuacjach ich posiadacze mogliby skorzystać z proponowanego rozwiązania i w konsekwencji nadal ich używać w ramach prowadzonej działalności rolniczej – dodaje Szumańska.
Projekt, który właśnie trafił do konsultacji, przewiduje, że wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
