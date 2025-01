Tysiące traktorów trafią na złom? Są pierwsze wyroki sądowe

Mowa o białoruskich traktorach marki MTZ Belarus wyprodukowanych po 1 stycznia 2016 roku. Według szacunków nabyć je mogło nawet 7 tys. rolników w naszym kraju, którzy teraz obawiają się, że zostaną zmuszeni do ich zezłomowania.

Reklama

Traktory MTZ Belarus zostały zarejestrowane niezgodnie z prawem?

Polscy rolnicy nabyli ciągniki MTZ Belarus bez świadomości, że nie spełniały wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w zakresie homologacji. Oznacza to, że nie przeszły procesu weryfikacji norm i wymagań technicznych niezbędnych do tego, aby zostały dopuszczone do ruchu drogowego.

Źródłem problemu jest fakt, że rolnicy mogli bez problemu zarejestrować kupione ciągniki w starostwach powiatowych. Dopiero później okazało się, że nie powinno to mieć miejsca. Tym samym używanie maszyn jest niezgodne z prawem, a decyzje o ich rejestracji mogą być cofnięte.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w obronie rolników

Sprawą decyzji o wyrejestrowaniu ciągników MTZ Belarus wyprodukowanych po 1 stycznia 2016 roku zainteresowała się Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. W swoim komunikacie z 15 stycznia poinformowała, że zajął się nią jej Zarząd, realizując w tym celu wniosek V Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Zarząd zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o pilną interwencję i podjęcie działań mających na celu ochronę poszkodowanych rolników.