Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Projekt, który przewiduje m.in. możliwość uzyskiwania prawa przez 17-latków, zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym (z wyjątkiem autostrad czy dróg ekspresowych) czy obowiązek (dla dzieci do 16 roku życia) jazdy w kaskach rowerem lub hulajnogą, dotyka również zasad korzystania z buspasów.

Oszczędność czasu dzięki buspasom ma zachęcać do jazdy elektrykami

Po pierwsze, resort infrastruktury chce przedłużenia obowiązywania przepisu art. 148a p.r.d., który dopuszcza poruszanie się po nich pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przywilej ten (który dotyczy wyłącznie pojazdów zeroemisyjnych, a nie np. hybrydowych) miał obowiązywać do 1 stycznia 2026 r.

Jednak resort infrastruktury uznał, że „ograniczenie przywileju w postaci możliwości korzystania z buspasów na tym etapie upowszechnienia zeroemisyjnych środków transportu mogłoby wpłynąć negatywnie na rozwój rynku elektromobilności i wodoromobilności, w szczególności wśród użytkowników indywidualnych.”

Z danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) wynika, że na koniec sierpnia zarejestrowanych było w Polsce 107 118 samochodów całkowicie elektrycznych. Tymczasem z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 35 mln pojazdów.