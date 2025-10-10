Aktualizacja: 10.10.2025 05:12 Publikacja: 10.10.2025 04:55
Buspas na ulicy Puławskiej w Warszawie
Foto: PAP/Leszek Szymański
Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Projekt, który przewiduje m.in. możliwość uzyskiwania prawa przez 17-latków, zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym (z wyjątkiem autostrad czy dróg ekspresowych) czy obowiązek (dla dzieci do 16 roku życia) jazdy w kaskach rowerem lub hulajnogą, dotyka również zasad korzystania z buspasów.
Po pierwsze, resort infrastruktury chce przedłużenia obowiązywania przepisu art. 148a p.r.d., który dopuszcza poruszanie się po nich pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przywilej ten (który dotyczy wyłącznie pojazdów zeroemisyjnych, a nie np. hybrydowych) miał obowiązywać do 1 stycznia 2026 r.
Jednak resort infrastruktury uznał, że „ograniczenie przywileju w postaci możliwości korzystania z buspasów na tym etapie upowszechnienia zeroemisyjnych środków transportu mogłoby wpłynąć negatywnie na rozwój rynku elektromobilności i wodoromobilności, w szczególności wśród użytkowników indywidualnych.”
Z danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) wynika, że na koniec sierpnia zarejestrowanych było w Polsce 107 118 samochodów całkowicie elektrycznych. Tymczasem z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 35 mln pojazdów.
– Przepis umożliwia zwiększenie atrakcyjności pojazdów zeroemisyjnych przez preferencje w ruchu drogowym, co wpływa na decyzje konsumenckie dotyczące zakupu pojazdów o zerowej emisji. Przedłużenie obowiązywania tego rozwiązania do końca 2027 r. jest zgodne z długoterminowymi celami polityki klimatycznej Polski, jak również przyczynia się do realizacji zobowiązań wynikających z polityki Unii Europejskiej – czytamy w uzasadnieniu projektu. Jednocześnie udział pojazdów zeroemisyjnych w ruchu drogowym nadal jest relatywnie niewielki, a przewidywana dynamika ich wzrostu do końca 2027 r. nie wskazuje na ryzyko znaczącego zwiększenia obciążenia buspasów.
Jak przyznaje Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM, planowana nowelizacja i przedłużenie możliwości poruszania się samochodów elektrycznych po buspasach to bardzo dobra wiadomość dla rozwoju elektromobilności w Polsce.
– Dane potwierdzają, że to uprawnienie realnie wpływa na rynek, a jednocześnie nie obciąża finansów publicznych. Z badania EV1000 przeprowadzonego przez Fundację EV Klub Polska w 2025 r. wynika, że z perspektywy Polaków możliwość poruszania się buspasami i darmowe parkowanie to istotne zachęty. Aż 71 proc. respondentów wskazało, że te przywileje są bardzo ważne dla podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze napędu elektrycznego – wskazuje ekspert.
Jak dodaje, mimo że w ostatnich miesiącach notujemy rekordowe wzrosty rejestracji "elektryków" (o ponad 100 proc. względem pierwszych trzech kwartałów 2024 r.), to rynek napędzają w dużej mierze dopłaty z programu "NaszEauto".
– Dofinansowanie skończy się w połowie przyszłego roku, a to rodzi pytanie co do perspektyw utrzymania tego trendu wzrostowego. Do nadrobienia wciąż mamy bardzo dużo. Udział pojazdów elektrycznych w Polsce wynosi obecnie ok. 6 proc., to ponad dwa razy mniej niż średnia unijna. Proces wyrównywania się cen "elektryków" i pojazdów spalinowych postępuje, ale jeszcze się nie skończył. Dlatego sprawdzone zachęty, zwłaszcza neutralne dla budżetu państwa, wciąż są bardzo potrzebne – wskazuje Jan Wiśniewski.
Oprócz tego projektowany art. 53a p.r.d. dopuszcza do poruszania się po pasach dla autobusów także pojazdy ratownictwa medycznego. Obecnie karetki pogotowia, mają ustawowe prawo korzystania z buspasów, ale tylko wtedy, gdy używają sygnałów świetlnych i dźwiękowych, czyli gdy są pojazdami uprzywilejowanymi. Natomiast ostateczna decyzja o dopuszczeniu pojazdów ratownictwa medycznego do jazdy po buspasach zależy od zarządcy drogi, który może indywidualnie określić warunki korzystania z buspasów w danym obszarze.
Udostępnienie buspasów dla karetek również bez włączonych sygnałów usprawni niesienie pomocy medycznej, nie zawsze bowiem ambulans jadący do potrzebującego musi mieć włączone sygnały – tłumaczy ministerstwo.
– Pojazdy ratownictwa medycznego często wykonują przejazdy transportowe z chorymi niewymagającymi pilnego transportu ze względów medycznych, a więc nie mogą być one traktowane jako uczestniczące w akcji związanej z ratowaniem życia. Przejazd buspasem z takimi chorymi pozwoli z jednej strony na szybszy ich transport, z drugiej na efektywniejsze wykorzystanie pojazdu przez ograniczenie czasu, w którym pojazd ten stoi w ulicznym korku w sytuacji, której charakter nie uzasadnia użycia sygnałów właściwych dla pojazdu uprzywilejowanego – wskazują projektodawcy.
