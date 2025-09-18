Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii postanowił spowolnić tempo programu „ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej” (QT), zmniejszając go do 70 mld funtów w ciągu najbliższego roku. To spadek z 100 mld funtów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Decyzja ta wynika z obaw, że sprzedaż obligacji rządowych przez Bank zwiększa zmienność na rynku długu, podnosi koszty pożyczek i generuje straty dla Banku Anglii. Taka decyzja była zgodna z prognozami ekonomistów.

Reklama Reklama

Od 2022 roku Bank Anglii zredukował swoje zasoby obligacji rządowych z 875 mld funtów do 558 mld funtów, sprzedając część obligacji zakupionych w ramach programów „ilościowego luzowania” podczas kryzysu finansowego i pandemii Covid-19. Spowolnienie QT może być wsparciem dla brytyjskiej kanclerz skarbu Rachel Reeves, ponieważ sprzedaż obligacji przez Bank zwiększała presję na ceny obligacji, podnosząc rentowności i zwiększając koszty obsługi długu narodowego.

Czytaj więcej Banki Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent Bank Anglii obniżył główną stopę procentową o 25 pb. do poziomu 4 proc. Jego decyzja była zgodna...

– Bank słusznie zdecydował o spowolnieniu wygaszania swojego programu ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej. To wywierało niepotrzebną presję na rentowności obligacji rządowych w czasie globalnych napięć. Bank powinien był pójść dalej i całkowicie wstrzymać aktywne sprzedaż obligacji, ponieważ nie są one potrzebne dla jego strategii polityki monetarnej – uważa Carsten Jung, zastępca dyrektora ds. polityki gospodarczej w think-tanku IPPR i zarazem były ekonomista Banku Anglii.