Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii postanowił spowolnić tempo programu „ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej” (QT), zmniejszając go do 70 mld funtów w ciągu najbliższego roku. To spadek z 100 mld funtów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Decyzja ta wynika z obaw, że sprzedaż obligacji rządowych przez Bank zwiększa zmienność na rynku długu, podnosi koszty pożyczek i generuje straty dla Banku Anglii. Taka decyzja była zgodna z prognozami ekonomistów.
Od 2022 roku Bank Anglii zredukował swoje zasoby obligacji rządowych z 875 mld funtów do 558 mld funtów, sprzedając część obligacji zakupionych w ramach programów „ilościowego luzowania” podczas kryzysu finansowego i pandemii Covid-19. Spowolnienie QT może być wsparciem dla brytyjskiej kanclerz skarbu Rachel Reeves, ponieważ sprzedaż obligacji przez Bank zwiększała presję na ceny obligacji, podnosząc rentowności i zwiększając koszty obsługi długu narodowego.
– Bank słusznie zdecydował o spowolnieniu wygaszania swojego programu ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej. To wywierało niepotrzebną presję na rentowności obligacji rządowych w czasie globalnych napięć. Bank powinien był pójść dalej i całkowicie wstrzymać aktywne sprzedaż obligacji, ponieważ nie są one potrzebne dla jego strategii polityki monetarnej – uważa Carsten Jung, zastępca dyrektora ds. polityki gospodarczej w think-tanku IPPR i zarazem były ekonomista Banku Anglii.
Bank Anglii dokonał w tym roku już trzech obniżek stóp procentowych, a pięciu w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, rozpoczętym latem 2024 r. Do ostatniego cięcia – o 25 pb. – doszło w sierpniu. Już wtedy można było się spodziewać, że brytyjski bank centralny wstrzyma się z decyzją na swoim wrześniowym posiedzeniu. Przeciwko obniżce stóp przemawia przede wszystkim inflacja, która wyniosła w sierpniu 3,8 proc.
Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych przez Bank Anglii na dotychczasowym poziomie nie była jednogłośna. Opowiedziało się za nią siedmiu członków Komitetu Polityki Pieniężnej, a przeciwko było dwoje. Gubernator Andrew Bailey, wicegubernatorzy Sarah Breeden, Clare Lombardelli i Dave Ramsden, główny ekonomista Huw Pill oraz zewnętrzni członkowie Megan Greene i Catherine Mann głosowali za pozostawieniem stóp na poziomie 4 proc. Jednak pozostali dwaj zewnętrzni członkowie, Swati Dhingra i Alan Taylor, opowiedzieli się natomiast za obniżką stopy bankowej o 0,25 punktu procentowego, do 3,75 proc.
– Chociaż rynki obstawiają wznowienie obniżek stóp w przyszłym roku, pozostajemy sceptyczni, czy to się zmaterializuje. Naszym zdaniem, równowaga ryzyk przechyla się w stronę ponownego zaostrzenia polityki monetarnej z powodu utrzymujących się krajowych presji inflacyjnych. Nadal oczekujemy, że stopy pozostaną na obecnym poziomie w tym i przyszłym roku, ale nie możemy wykluczyć, że kolejny ruch Banku będzie w górę, a nie w dół – ocenia Gordon Brown, ekonomista ze Schroders.
