Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Bank Anglii nie obniżył stóp. Mniej sprzedaży obligacji – rynek długu pod presją

Brytyjski bank centralny utrzymał główną stopę procentową na poziomie 4 proc., co było zgodne z prognozami analityków. Zmniejszył za to wartość programu QT, czyli wyprzedaży aktywów ze swojego bilansu.

Publikacja: 18.09.2025 14:22

Bank Anglii nie obniżył stóp. Mniej sprzedaży obligacji – rynek długu pod presją

Foto: Jason Alden/Bloomberg

Hubert Kozieł

Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii postanowił spowolnić tempo programu „ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej” (QT), zmniejszając go do 70 mld funtów w ciągu najbliższego roku. To spadek z 100 mld funtów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Decyzja ta wynika z obaw, że sprzedaż obligacji rządowych przez Bank zwiększa zmienność na rynku długu, podnosi koszty pożyczek i generuje straty dla Banku Anglii. Taka decyzja była zgodna z prognozami ekonomistów.

Czytaj więcej

Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu, ma 25 listopada przedstawić tzw. jesienny budżet, na który
Gospodarka
Czy rynek traci cierpliwość do rządu Partii Pracy?

Od 2022 roku Bank Anglii zredukował swoje zasoby obligacji rządowych z 875 mld funtów do 558 mld funtów, sprzedając część obligacji zakupionych w ramach programów „ilościowego luzowania” podczas kryzysu finansowego i pandemii Covid-19. Spowolnienie QT może być wsparciem dla brytyjskiej kanclerz skarbu Rachel Reeves, ponieważ sprzedaż obligacji przez Bank zwiększała presję na ceny obligacji, podnosząc rentowności i zwiększając koszty obsługi długu narodowego.

Czytaj więcej

Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent
Banki
Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent

– Bank słusznie zdecydował o spowolnieniu wygaszania swojego programu ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej. To wywierało niepotrzebną presję na rentowności obligacji rządowych w czasie globalnych napięć. Bank powinien był pójść dalej i całkowicie wstrzymać aktywne sprzedaż obligacji, ponieważ nie są one potrzebne dla jego strategii polityki monetarnej – uważa Carsten Jung, zastępca dyrektora ds. polityki gospodarczej w think-tanku IPPR i zarazem były ekonomista Banku Anglii.

Reklama
Reklama

Jakie są szanse na dalsze obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii?

Bank Anglii dokonał w tym roku już trzech obniżek stóp procentowych, a pięciu w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, rozpoczętym latem 2024 r. Do ostatniego cięcia – o 25 pb. – doszło w sierpniu. Już wtedy można było się spodziewać, że brytyjski bank centralny wstrzyma się z decyzją na swoim wrześniowym posiedzeniu. Przeciwko obniżce stóp przemawia przede wszystkim inflacja, która wyniosła w sierpniu 3,8 proc. 

Czytaj więcej

Król Karol III i królowa Camilla z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego żoną, pierwszą damą Melan
Gospodarka
Brytyjczykom opłaciło się przyjąć z pompą Donalda Trumpa. Co zyskali?

Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych przez Bank Anglii na dotychczasowym poziomie nie była jednogłośna. Opowiedziało się za nią siedmiu członków Komitetu Polityki Pieniężnej, a przeciwko było dwoje. Gubernator Andrew Bailey, wicegubernatorzy Sarah Breeden, Clare Lombardelli i Dave Ramsden, główny ekonomista Huw Pill oraz zewnętrzni członkowie Megan Greene i Catherine Mann głosowali za pozostawieniem stóp na poziomie 4 proc. Jednak pozostali dwaj zewnętrzni członkowie, Swati Dhingra i Alan Taylor, opowiedzieli się natomiast za obniżką stopy bankowej o 0,25 punktu procentowego, do 3,75 proc.

– Chociaż rynki obstawiają wznowienie obniżek stóp w przyszłym roku, pozostajemy sceptyczni, czy to się zmaterializuje. Naszym zdaniem, równowaga ryzyk przechyla się w stronę ponownego zaostrzenia polityki monetarnej z powodu utrzymujących się krajowych presji inflacyjnych. Nadal oczekujemy, że stopy pozostaną na obecnym poziomie w tym i przyszłym roku, ale nie możemy wykluczyć, że kolejny ruch Banku będzie w górę, a nie w dół – ocenia Gordon Brown, ekonomista ze Schroders.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Stopy Procentowe

Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii postanowił spowolnić tempo programu „ilościowego zacieśniania polityki pieniężnej” (QT), zmniejszając go do 70 mld funtów w ciągu najbliższego roku. To spadek z 100 mld funtów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Decyzja ta wynika z obaw, że sprzedaż obligacji rządowych przez Bank zwiększa zmienność na rynku długu, podnosi koszty pożyczek i generuje straty dla Banku Anglii. Taka decyzja była zgodna z prognozami ekonomistów.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
PKO BP wchodzi na Litwę i do Szwecji. To nie koniec ekspansji banku
Banki
PKO BP wchodzi na Litwę i do Szwecji. To nie koniec ekspansji banku
Bartosz Kublik, prezes Banku Ochrony Środowiska
Banki
BOŚ stawia na szybki rozwój i zielone kredyty mimo wyższych podatków dla banków
Brian Moynihan, prezes Bank of America
Banki
Bank of America szykuje następców prezesa i podnosi płacę minimalną do 25 dolarów
Nowa strategia mBanku. Cel to większe udziały w rynku i regularne wypłaty dywidendy
Banki
Nowa strategia mBanku. Cel to większe udziały w rynku i regularne wypłaty dywidendy
Wells Fargo
Banki
Nieoficjalnie: USA wygrały z Chinami spór o bankierkę Wells Fargo. Wróci do Stanów
Reklama
Reklama
e-Wydanie