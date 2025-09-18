Brytyjczykom opłaciło się przyjąć z pompą Donalda Trumpa. Co zyskali?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie korzyści gospodarcze przynosi wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii?

Jakie deklaracje inwestycyjne złożyły amerykańskie firmy technologiczne w Wielkiej Brytanii?

W jaki sposób fundusz Blackstone planuje zainwestować w Europie i jakie ma to znaczenie dla Wielkiej Brytanii?

Na razie się nie mylą. Wprawdzie nie doczekali się obniżenia stawek celnych do zera na stal eksportowaną do USA, ale już pierwszego dnia rząd Keira Starmera poinformował o amerykańskich deklaracjach zainwestowania w brytyjską gospodarkę 150 mld dol.

Reklama Reklama

Z podobnego założenia, że z Donaldem Trumpem nie ma co się spierać, wyszli prezesi amerykańskich potęg technologicznych, którzy towarzyszą prezydentowi w tej wizycie. Przestali się już dąsać na jego politykę, uznając, że bardziej im się opłacą dobre stosunki z administracją.

Dobre wiadomości w trudnych czasach dla gospodarki brytyjskiej

Teraz te wszystkie obietnice inwestowania grubych miliardów dolarów składane w obecności Donalda Trumpa pochodzą właśnie od amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Microsoft oraz Google, a także prywatnego funduszu inwestycyjnego. Wymierną korzyścią dla gospodarki ma być także 7,6 tys. nowych miejsc pracy.