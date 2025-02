Wielka Brytania może zyskać na polityce handlowej USA

Czytaj więcej Handel Cła na Meksyk zawieszone na miesiąc. Meksyk wzmocni ochronę granicy Prezydent USA Donald Trump zdecydował o zawieszeniu karnych ceł nałożonych na Meksyk po tym, jak meksykańska prezydent Claudia Sheinbaum zgodziła się na wzmocnienie ochrony granicy.

Pięć największych grup towarów eksportowanych przez Wielką Brytanię do USA to: samochody, farmaceutyki, mechaniczne generatory prądu, instrumenty naukowe i samoloty. Wartość tego eksportu wynosi – jak podaje BBC - około 25 mld funtów. Ale główną rolę odgrywa eksport usług, w tym finansowych i ubezpieczeniowych, o wartości blisko 110 mld funtów.

Możliwy napływ inwestycji

Neri Karra Sillaman z Said Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim, cytowana przez CNBC, podkreślała, że uniknięcie ceł przez Wielką Brytanię wzmocniłoby brytyjski przemysł. – Jeśli kraj pozostanie wolny od ceł, może zyskać wyjątkową pozycję, przyciągając inwestycje, talenty, nowe partnerstwa handlowe – mówiła Sillaman. Ocenia, że wiele firm może zechcieć dzięki Wielkiej Brytanii ominąć ograniczenia handlowe, co owocować może napływem inwestycji. Tym bardziej, że jest to stabilny politycznie kraj.

Eksperci wskazują, że taki scenariuszy pozytywnie odbiłby się na rynku pracy, przełożyłby się też na spadek inflacji. Pozytywnie na te doniesienia zareagował już brytyjski funt, który umocnił się między innymi do kanadyjskiego dolara i euro.

Choć z drugiej strony nie pozostałaby bez wpływu na brytyjską gospodarkę słabsza kondycja innych krajów, w tym Unii Europejskiej, z którą Wielka Brytania realizuje mniej więcej połowę wymiany handlowej. A takie mogą być konsekwencje polityki handlowej USA. Recesja u partnerów handlowych mogłaby doprowadzić do spadku wartości ich walut, co z kolei sprawiłoby, że importowane z Wielkiej Brytanii towary byłyby dla nich zbyt drogie.