Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki mogą wpływać na pogorszenie zdrowia psychicznego młodych ludzi?

Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje problemów ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi?

Czy osoby w średnim wieku są dziś szczęśliwsze niż kiedyś?

Jak wynika z najnowszych badań naukowców, znany wzorzec zmieniającej się wraz z wiekiem kondycji psychicznej wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Tzw. garb nieszczęścia (ang. unhappiness hump) – zaczynający się dotąd po czterdziestce i osiągający szczyt około 50. roku życia – zniknął. Najbardziej nieszczęśliwi czują się dziś o wiele młodsi ludzie.

Zamiast kryzysu wieku średniego kryzys wieku młodzieńczego?

Z wielu wcześniejszych badań społecznych wynika, że subiektywne samopoczucie psychiczne pogarszało się dotąd zwykle między 40. a 60. rokiem życia, a następnie znów ulegało poprawie. Aby ustalić, czy ta prawidłowość jest nadal aktualna, naukowcy z Dartmouth College w Stanach Zjednoczonych i University College w Londynie przeanalizowali dane pochodzące od milionów uczestników z 44 krajów świata.

Badania opublikowane właśnie w czasopiśmie naukowym PLOS One przynoszą zaskakujące wnioski. Wyraźne zmiany zaszły na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Okazało się, że tzw. garb nieszczęścia – wzrost złego samopoczucia psychicznego, stresu i zmartwień w średnim wieku – spłaszczył się. Badanie pokazuje natomiast, że dzisiejsi młodzi dorośli z pokolenia Z odczuwają najwyższy poziom złego stanu zdrowia psychicznego – lęku, stresu i depresji. Z wiekiem poziom złego samopoczucia stopniowo spada.