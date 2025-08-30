Aktualizacja: 30.08.2025 07:19 Publikacja: 30.08.2025 05:26
Osoby w średnim wieku nie są już najbardziej nieszczęśliwe. Teraz problem dotyczy młodych ludzi
Foto: Adobe Stock
Jak wynika z najnowszych badań naukowców, znany wzorzec zmieniającej się wraz z wiekiem kondycji psychicznej wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Tzw. garb nieszczęścia (ang. unhappiness hump) – zaczynający się dotąd po czterdziestce i osiągający szczyt około 50. roku życia – zniknął. Najbardziej nieszczęśliwi czują się dziś o wiele młodsi ludzie.
Z wielu wcześniejszych badań społecznych wynika, że subiektywne samopoczucie psychiczne pogarszało się dotąd zwykle między 40. a 60. rokiem życia, a następnie znów ulegało poprawie. Aby ustalić, czy ta prawidłowość jest nadal aktualna, naukowcy z Dartmouth College w Stanach Zjednoczonych i University College w Londynie przeanalizowali dane pochodzące od milionów uczestników z 44 krajów świata.
Badania opublikowane właśnie w czasopiśmie naukowym PLOS One przynoszą zaskakujące wnioski. Wyraźne zmiany zaszły na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Okazało się, że tzw. garb nieszczęścia – wzrost złego samopoczucia psychicznego, stresu i zmartwień w średnim wieku – spłaszczył się. Badanie pokazuje natomiast, że dzisiejsi młodzi dorośli z pokolenia Z odczuwają najwyższy poziom złego stanu zdrowia psychicznego – lęku, stresu i depresji. Z wiekiem poziom złego samopoczucia stopniowo spada.
Czytaj więcej
Kondycja jelit ma ogromny wpływ na naszą odporność, trawienie, zdrowie układu sercowo-naczynioweg...
Dane z dziesięcioleci wykorzystane do analizy zostały zaczerpnięte z badań zdrowia psychicznego ponad 10 mln ludzi przeprowadzonych przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób oraz brytyjskiego badania obejmującego 40 tys. gospodarstw domowych. Następnie zespół przeanalizował dane dotyczące prawie 2 milionów osób z 44 krajów, w tym z USA i Wielkiej Brytanii z badania zdrowia psychicznego o nazwie Global Minds. Dane te obejmują lata 2020-2025. Wyniki sugerują, że tzw. garb nieszczęścia zniknął na całym świecie.
Zdaniem naukowców przyczyną tych zmian jest pogorszenie się zdrowia psychicznego młodych ludzi w ostatnich latach. Mogą mu sprzyjać takie czynniki jak presja ekonomiczna, słabe systemy opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego, skutki pandemii i wpływ mediów społecznościowych.
Nowy trend był najbardziej widoczny w krajach anglojęzycznych o wysokich dochodach, takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a najsłabszy w obszarach Afryki o słabym dostępie do internetu, na przykład w Tanzanii, gdzie w 2022 r. tylko 32 proc. ludzi miało dostęp do sieci. Młodzi ludzie bez dostępu do internetu byli znacznie szczęśliwsi niż ci, którzy go mieli.
Czytaj więcej
Czym jest tzw. „długi Covid"? W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się bliżej jakości życia osób,...
Wnioski płynące z badania nie są optymistyczne i zdaniem naukowców wymagają podjęcia pilnych działań w skali globalnej, ponieważ pogłębiające się problemy ze zdrowiem psychicznym młodych osób mogą mieć trwałe konsekwencje społeczne.
„To ogromna zmiana w porównaniu z przeszłością, kiedy złe samopoczucie psychiczne osiągało szczyt w wieku średnim. Przyczyny tej zmiany są przedmiotem ustaleń, ale naszym zmartwieniem jest fakt, że obecnie wśród młodych ludzi panuje poważny kryzys zdrowia psychicznego, który wymaga rozwiązania” – piszą w artykule autorzy badania.
Zanik „garbu nieszczęścia” nie oznacza także, że osoby w średnim wieku są teraz szczęśliwsze niż kiedyś. – Absolutnie nie. Jeśli już, to osoby w średnim wieku są raczej na przeciętnym poziomie. Sytuacja w ich przypadku niewiele się zmieniła. Wszystkie zmiany dotyczą osób w młodszym wieku – mówi prof. Alex Bryson z University College London, jeden z głównych autorów badania, cytowany przez portal NewScientist.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czym jest tzw. „długi Covid"? W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się bliżej jakości życia osób, które przewlekl...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Potencjalne uderzenie kosmicznego obiektu w Ziemię może budzić zrozumiałe emocje. Prawdopodobieństwo wystąpienia...
12 800 lat temu, w fazie klimatycznej określanej jako młodszy dryas, mogło dojść do eksplozji komety w ziemskiej...
Homo sapiens oraz neandertalczycy są niemal identyczni na poziomie genetycznym. Istnieją jednak różnice, które z...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W RPA opracowano nową metodę walki z kłusownictwem. W rogi nosorożców wstrzyknięto radioaktywne izotopy, które m...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas