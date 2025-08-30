Rzeczpospolita
W jakim wieku czujemy się najbardziej nieszczęśliwi? Wyniki badań pokazują niepokojącą zmianę

Kryzys wieku średniego może należeć do przeszłości - twierdzą naukowcy. Jak wynika z najnowszych badań, moment w życiu określany jako „garb nieszczęścia", czyli szczyt zmartwień i przygnębienia, który zwykle dopadał osoby w średnim wieku, zanikł. Zaobserwowano jednak inny niepokojący fakt. Najbardziej nieszczęśliwi są obecnie ludzie młodzi.

Publikacja: 30.08.2025 05:26

Osoby w średnim wieku nie są już najbardziej nieszczęśliwe. Teraz problem dotyczy młodych ludzi

Osoby w średnim wieku nie są już najbardziej nieszczęśliwe. Teraz problem dotyczy młodych ludzi

Anna Rogalska

Jak wynika z najnowszych badań naukowców, znany wzorzec zmieniającej się wraz z wiekiem kondycji psychicznej wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Tzw. garb nieszczęścia (ang. unhappiness hump) – zaczynający się dotąd po czterdziestce i osiągający szczyt około 50. roku życia – zniknął. Najbardziej nieszczęśliwi czują się dziś o wiele młodsi ludzie. 

Zamiast kryzysu wieku średniego kryzys wieku młodzieńczego?

Z wielu wcześniejszych badań społecznych wynika, że subiektywne samopoczucie psychiczne pogarszało się dotąd zwykle między 40. a 60. rokiem życia, a następnie znów ulegało poprawie. Aby ustalić, czy ta prawidłowość jest nadal aktualna, naukowcy z Dartmouth College w Stanach Zjednoczonych i University College w Londynie przeanalizowali dane pochodzące od milionów uczestników z 44 krajów świata. 

Badania opublikowane właśnie w czasopiśmie naukowym PLOS One przynoszą zaskakujące wnioski. Wyraźne zmiany zaszły na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Okazało się, że tzw. garb nieszczęścia – wzrost złego samopoczucia psychicznego, stresu i zmartwień w średnim wieku – spłaszczył się. Badanie pokazuje natomiast, że dzisiejsi młodzi dorośli z pokolenia Z odczuwają najwyższy poziom złego stanu zdrowia psychicznego – lęku, stresu i depresji. Z wiekiem poziom złego samopoczucia stopniowo spada.

Dane z dziesięcioleci wykorzystane do analizy zostały zaczerpnięte z badań zdrowia psychicznego ponad 10 mln ludzi przeprowadzonych przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób oraz brytyjskiego badania obejmującego 40 tys. gospodarstw domowych. Następnie zespół przeanalizował dane dotyczące prawie 2 milionów osób z 44 krajów, w tym z USA i Wielkiej Brytanii z badania zdrowia psychicznego o nazwie Global Minds. Dane te obejmują lata 2020-2025. Wyniki sugerują, że tzw. garb nieszczęścia zniknął na całym świecie.

„Garb nieszczęścia” zanikł. Jakie są przyczyny?

Zdaniem naukowców przyczyną tych zmian jest pogorszenie się zdrowia psychicznego młodych ludzi w ostatnich latach. Mogą mu sprzyjać takie czynniki jak presja ekonomiczna, słabe systemy opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego, skutki pandemii i wpływ mediów społecznościowych.

Nowy trend był najbardziej widoczny w krajach anglojęzycznych o wysokich dochodach, takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a najsłabszy w obszarach Afryki o słabym dostępie do internetu, na przykład w Tanzanii, gdzie w 2022 r. tylko 32 proc. ludzi miało dostęp do sieci. Młodzi ludzie bez dostępu do internetu byli znacznie szczęśliwsi niż ci, którzy go mieli.

Problemy młodych z pokolenia Z

Wnioski płynące z badania nie są optymistyczne i zdaniem naukowców wymagają podjęcia pilnych działań w skali globalnej, ponieważ pogłębiające się problemy ze zdrowiem psychicznym młodych osób mogą mieć trwałe konsekwencje społeczne.

To ogromna zmiana w porównaniu z przeszłością, kiedy złe samopoczucie psychiczne osiągało szczyt w wieku średnim. Przyczyny tej zmiany są przedmiotem ustaleń, ale naszym zmartwieniem jest fakt, że obecnie wśród młodych ludzi panuje poważny kryzys zdrowia psychicznego, który wymaga rozwiązania”  – piszą w artykule autorzy badania.

Zanik „garbu nieszczęścia” nie oznacza także, że osoby w średnim wieku są teraz szczęśliwsze niż kiedyś.  Absolutnie nie. Jeśli już, to osoby w średnim wieku są raczej na przeciętnym poziomie. Sytuacja w ich przypadku niewiele się zmieniła. Wszystkie zmiany dotyczą osób w młodszym wieku – mówi prof. Alex Bryson z University College London, jeden z głównych autorów badania, cytowany przez portal NewScientist.

Źródło: rp.pl

Zdrowie Badania naukowe zdrowie psychiczne

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki mogą wpływać na pogorszenie zdrowia psychicznego młodych ludzi?
  • Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje problemów ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi?
  • Czy osoby w średnim wieku są dziś szczęśliwsze niż kiedyś?
