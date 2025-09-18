– Zgodnie z obecną strategią, w ciągu trzech lat, do 2027 r., chcemy otworzyć osiem nowych lokalizacji za granicą. To ambitny plan, patrząc na dotychczasowe tempo rozwoju sieci zagranicznych. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie analiz, ale dziś możemy ogłosić dwie lokalizacje, w których zagościmy w ciągu najbliższych miesięcy — będą to Litwa i Szwecja – powiedział Radzikowski na spotkaniu z dziennikarzami we Frankfurcie nad Menem.

Pretekstem do spotkania było dziesięciolecie oddziału bankowości korporacyjnej PKO BP w Niemczech.

– Przeprowadziliśmy analizy, które pokazały, że taki model biznesowy jest uzasadniony, bo polskie firmy coraz mocniej wychodzą za granicę i chcemy im w tym pomagać. To inicjatywa biznesowa, która się broni finansowo – powiedział wiceprezes PKO BP.

– Nie stronimy również od wspierania lokalnych firm i przedsiębiorstw międzynarodowych. Często jesteśmy dopraszani przez zagraniczne banki do konsorcjów finansowych — dzięki temu możemy nawiązywać relacje z mniejszymi instytucjami finansowymi działającymi na zagranicznych rynkach – dodał.