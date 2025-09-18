Aktualizacja: 18.09.2025 14:07 Publikacja: 18.09.2025 13:19
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
– Zgodnie z obecną strategią, w ciągu trzech lat, do 2027 r., chcemy otworzyć osiem nowych lokalizacji za granicą. To ambitny plan, patrząc na dotychczasowe tempo rozwoju sieci zagranicznych. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie analiz, ale dziś możemy ogłosić dwie lokalizacje, w których zagościmy w ciągu najbliższych miesięcy — będą to Litwa i Szwecja – powiedział Radzikowski na spotkaniu z dziennikarzami we Frankfurcie nad Menem.
Pretekstem do spotkania było dziesięciolecie oddziału bankowości korporacyjnej PKO BP w Niemczech.
– Przeprowadziliśmy analizy, które pokazały, że taki model biznesowy jest uzasadniony, bo polskie firmy coraz mocniej wychodzą za granicę i chcemy im w tym pomagać. To inicjatywa biznesowa, która się broni finansowo – powiedział wiceprezes PKO BP.
– Nie stronimy również od wspierania lokalnych firm i przedsiębiorstw międzynarodowych. Często jesteśmy dopraszani przez zagraniczne banki do konsorcjów finansowych — dzięki temu możemy nawiązywać relacje z mniejszymi instytucjami finansowymi działającymi na zagranicznych rynkach – dodał.
Radzikowski zdradził, że kolejne kroki w ekspansji zagranicznej zostaną ogłoszone na przełomie 2025/2026 r. – W sumie będą to cztery oddziały i cztery przedstawicielstwa – podkreślił.
Dlaczego Szwecja i Litwa? – Bierzemy pod uwagę wiele wskaźników — od makroekonomicznych po mikro — i analizujemy działalność firm, które są obecne na tych rynkach, w tym oczywiście polskich – powiedział Radzikowski. – Bierzemy też pod uwagę ryzyka – dodał.
PKO BP jest obecny w Niemczech od 2015 r., od 2017 r. w Czechach, od 2021 r. na Słowacji, a od niedawna w Rumunii.
– Niemcy pozostają dla Polski głównym rynkiem eksportowym, działa tu wiele firm. Stajemy się też coraz ciekawszym rynkiem dla niemieckich eksporterów. Pamiętajmy, że to niemiecka gospodarka przetransferowała do Polski najwięcej kapitału – powiedziała Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych PKO BP.
– Przestrzeni do współpracy w najbliższych latach będzie sporo – dodała.
– Wszystkie oddziały są rentowne i zgodnie ze strategią przyspieszamy rozwój zagraniczny. To jedyna taka sieć oddziałów bankowości korporacyjnej polskich banków – podkreślił Radzikowski.
