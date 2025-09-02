PKO BP czy Orlen? Która spółka jest warta więcej?

Na warszawskiej giełdzie notowane są 402 spółki, w tym 384 krajowe i 18 zagranicznych. Łączna kapitalizacja wszystkich wynosi prawie 2,2 bln zł, w tym 1,01 bln zł przypada na spółki krajowe.

W poprzednich latach pałeczkę lidera w tym zestawieniu dzierżył Orlen, ale trwająca od jesieni 2023 r. mocna fala wzrostowa, której motorem były banki, wywindowała notowania spółek z tego sektora, a liderem zestawienia zostało PKO BP. Było nim do czasu, aż rząd zapowiedział podwyższenie stawki podatku CIT dla banków. Obecnie wycena PKO BP wynosi niespełna 89 mld zł. Wyższą, sięgającą 91 mld zł, ma Orlen.

Ile warte są akcje PKO?

W czwartek 21 sierpnia wieczorem na rynek trafiła informacja, że planowane jest podwyższenie stawki podatku dla banków. Przełożyło się to na drastyczną przecenę banków na giełdzie. W piątek 22 sierpnia WIG-Banki spadł o 10,1 proc. Dwie kolejne sesje zakończył na lekkim plusie, a kolejne trzy spadkami. W poniedziałek po południu też dominowała podaż. Indeks spadał o 0,7 proc. i miał wartość 16,6 tys. pkt.

Najmocniej przecenioną spółką w indeksie w poniedziałek było właśnie PKO BP. Po południu jego akcje traciły 1,4 proc. do 70 zł. Na finiszu sesji 21 sierpnia, czyli jeszcze przed informacją o planowanej podwyżce podatku, akcje PKO BP wyceniono na 83,74 zł. 22 sierpnia potaniały aż o 12,2 proc. do 73,5 zł. W poniedziałek (25 sierpnia) kurs próbował odbić, ale zyskał niewiele ponad 1 proc. Podczas kolejnych czterech zeszłotygodniowych sesji osuwał się coraz niżej, a wczorajsza sesja jeszcze pogłębiła ten spadek. Od 21 sierpnia wycena banku stopniała o 16,4 proc.