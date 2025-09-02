PKO BP czy Orlen? Która spółka jest warta więcej?

Aktualizacja: 02.09.2025 06:05 Publikacja: 02.09.2025 05:15
Na warszawskiej giełdzie notowane są 402 spółki, w tym 384 krajowe i 18 zagranicznych. Łączna kapitalizacja wszystkich wynosi prawie 2,2 bln zł, w tym 1,01 bln zł przypada na spółki krajowe.
W poprzednich latach pałeczkę lidera w tym zestawieniu dzierżył Orlen, ale trwająca od jesieni 2023 r. mocna fala wzrostowa, której motorem były banki, wywindowała notowania spółek z tego sektora, a liderem zestawienia zostało PKO BP. Było nim do czasu, aż rząd zapowiedział podwyższenie stawki podatku CIT dla banków. Obecnie wycena PKO BP wynosi niespełna 89 mld zł. Wyższą, sięgającą 91 mld zł, ma Orlen.
W czwartek 21 sierpnia wieczorem na rynek trafiła informacja, że planowane jest podwyższenie stawki podatku dla banków. Przełożyło się to na drastyczną przecenę banków na giełdzie. W piątek 22 sierpnia WIG-Banki spadł o 10,1 proc. Dwie kolejne sesje zakończył na lekkim plusie, a kolejne trzy spadkami. W poniedziałek po południu też dominowała podaż. Indeks spadał o 0,7 proc. i miał wartość 16,6 tys. pkt.
Najmocniej przecenioną spółką w indeksie w poniedziałek było właśnie PKO BP. Po południu jego akcje traciły 1,4 proc. do 70 zł. Na finiszu sesji 21 sierpnia, czyli jeszcze przed informacją o planowanej podwyżce podatku, akcje PKO BP wyceniono na 83,74 zł. 22 sierpnia potaniały aż o 12,2 proc. do 73,5 zł. W poniedziałek (25 sierpnia) kurs próbował odbić, ale zyskał niewiele ponad 1 proc. Podczas kolejnych czterech zeszłotygodniowych sesji osuwał się coraz niżej, a wczorajsza sesja jeszcze pogłębiła ten spadek. Od 21 sierpnia wycena banku stopniała o 16,4 proc.
To, że kurs PKO BP (oraz innych banków) jest pod presją, nie powinno stanowić zaskoczenia. Tak mocna zmiana reguł gry jak podniesienie stawki podatku o 10 pkt proc. będzie mieć wyraźny, negatywny wpływ na zyski banków i transfer do akcjonariuszy.
Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa stawka CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc. Podatek ma się zmniejszać z 30 proc. w 2026 r. do 26 proc. w 2027 r. i wspomnianych już 23 proc. w 2028 r.
Proponowane zmiany w podatku CIT i podatku bankowym najmocniej obciążą wyniki sektora w latach 2026–2027, a w kolejnych latach trwałe obniżenie wyniku finansowego wyniesie 1-1,5 mld zł – szacuje Związek Banków Polskich.
Czas pokaże, jak rządowe plany odbiją się na rekomendacjach dla banków. Analitycy, których pytaliśmy, nie chcą zdradzić, czy będą korygować wyceny. Ale byłoby zaskoczeniem, gdyby tak się nie stało.
Bazując na aktualnych rekomendacjach (nie uwzględniających jeszcze zmian w stawce CIT), można zauważyć, że zdania analityków są mocno podzielone. Raporty niektórych biur wskazują na znaczące przewartościowanie akcji PKO, a innych na niedowartościowanie. Średnia cena docelowa implikuje 11-proc. przestrzeń do zwyżki. Gdyby kurs rzeczywiście tyle zyskał, PKO BP wróciłoby na pozycję lidera na liście największych krajowych spółek na GPW.
Z kolei notowania Orlenu obecnie oscylują w okolicach 78-79 zł. W tym roku kurs porusza się w mocnym trendzie wzrostowym. Aktualna średnia cena docelowa jest kilka proc. powyżej obecnego kursu. Na lekkie niedowartościowanie walorów wskazują m.in. raporty DM BOŚ i Trigon DM.
Ten ostatni zaleca trzymanie akcji Orlenu z 12-miesięczną wyceną na poziomie 85,2 zł. Analitycy wskazują, że po imponującej poprawie nastawienia do Orlenu (wzrost kursu przy braku większych zmian w oczekiwaniach rynku co do EBITDA na 2025 r.), wspieranej odbudową ładu korporacyjnego, pozytywną niespodzianką dywidendową oraz dobrym zachowaniem całej GPW – nie widać już czynników sprzyjających kontynuacji lepszego zachowania kursu spółki względem indeksu. Zwłaszcza wobec możliwej rotacji sektorowej w oczekiwaniu na zakończenie wojny w Ukrainie. Analitycy oczekują normalizacji cen surowców w II półroczu 2025 r. i stopniowej korekty na marży rafineryjnej (ograniczanie produkcji i transformacja sektora), przy jednoczesnej rosnącej kontrybucji inwestycji rozwojowych w kolejnych latach.
Wspomniana już zamiana miejsc na liście liderów kapitalizacji w tym roku nie wydarzyła się po raz pierwszy. Kiedy 4 sierpnia wycenę PKO BP skorygowano o wartość dywidendy (łącznie 6,85 mld zł), paliwowy koncern o włos przegonił PKO BP. Po odcięciu dywidendy kapitalizacja PKO spadła do 95 mld zł, a Orlen był wówczas wyceniany na 96 mld zł. Ale wtedy pozycji lidera długo nie utrzymał – również z powodu dywidendy. W tym roku w Orlenie wyniosła ona rekordowe niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję. Ostatnim dniem na zakup akcji z prawem do wypłaty (biorąc po uwagę okres rozliczeniowy) był 12 sierpnia. Po tym dniu wycena giełdowa Orlenu „spadła” o kilka miliardów.
Zarówno w PKO BP, jak i w Orlenie uwagę zwraca nie tylko wysoka nominalnie wartość tegorocznej dywidendy, ale również jej wysoka relacja do ceny akcji. W tym kontekście warto mieć na uwadze jeszcze jedną spółkę: PZU. Dniem ustalenia prawa będzie 25 września (akcje trzeba kupić 23 września), a wypłaty 16 października. Dywidenda wynosi 4,47 zł na akcję, łącznie 3,86 mld zł. Stopa dywidendy sięga 7,5 proc.
