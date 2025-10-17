W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Kolej idzie po rekord

2025 r. zapowiada się rekordowo dla polskiej kolei. Od stycznia do końca sierpnia przewieziono 286 mln pasażerów, o 6 proc. więcej niż przed rokiem. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje, że do końca roku liczba podróżnych przekroczy 430 mln. Czeski RegioJet zapowiada rozszerzenie działalności o trzy nowe trasy, a w marcu do gry wejdzie kolejny przewoźnik – Leo Express. Eksperci zwracają uwagę, że PKP Intercity ma problem z rosnącym popytem, a konkurencja wymusi poprawę jakości usług.

Francja uniknęła przedterminowych wyborów

Premier Francji Sébastien Lecornu przetrwał dwa głosowania nad wotum nieufności. O losie jego rządu zadecydowało jedynie 18 głosów. Lecornu, by utrzymać się u władzy, zapowiedział wstrzymanie reformy emerytalnej i rozważa nowy podatek dla najbogatszych. Przed nim trudna debata nad budżetem – konieczne będą oszczędności, które nie rozbiją delikatnej koalicji.

Merz chce wspólnej europejskiej giełdy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował o utworzenie ogólnoeuropejskiej giełdy papierów wartościowych. Celem ma być wzmocnienie rynku kapitałowego i łatwiejszy dostęp firm do finansowania. Podobne postulaty wcześniej zgłaszali Mario Draghi i Christine Lagarde, ale propozycja Merza idzie znacznie dalej. Osiągnięcie porozumienia między krajami UE może jednak okazać się wyjątkowo trudne.

Atak na CCC

Kurs akcji CCC spadł po publikacji raportu Ningi Research, w którym spółce zarzucono zawyżanie wyników sprzedaży i manipulacje finansowe. CCC w odpowiedzi nazwało raport manipulacją i uznało go za próbę wpływu na kurs przez inwestorów grających na spadki. Sprawa wywołała duże poruszenie wśród inwestorów, a rynek uważnie obserwuje dalszy rozwój sytuacji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie