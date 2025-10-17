Aktualizacja: 17.10.2025 14:36 Publikacja: 17.10.2025 14:16
Wyzwanie jest kosztowne i pilne, ale możliwe do przeprowadzenia dzięki zdywersyfikowanemu miksowi technologii, inteligentnym sieciom i partnerstwom samorządowym. Plan Veolii to szybkie odejście od węgla, modernizacja infrastruktury w ok. 60 miastach i inwestycje w rozwiązania oparte na elektryfikacji, magazynowaniu i gospodarce obiegu zamkniętego.
Rachunek, którego nie da się odłożyć
Ciepłownictwo w Polsce stanowi jedno z największych wyzwań transformacji energetycznej: rozdrobniona struktura, setki lokalnych systemów i największa w UE skala odbiorców. Około 15 mln osób korzysta z ciepła systemowego, a decyzje inwestycyjne będą rzutować na koszty i bezpieczeństwo na dekady. Bez zewnętrznego finansowania i modernizacji grozi nam spirala kosztowa, w której malejąca liczba klientów i rosnące koszty emisji CO₂ będą windować ceny taryf w górę.
Veolia realizuje plan kompleksowej transformacji ekologiczno-energetycznej z szybką ścieżką odejścia od węgla w produkcji ciepła i energii elektrycznej w najbliższych latach oraz celem neutralności klimatycznej do 2050 r. Priorytetem jest modernizacja źródeł wytwarzania ciepła oraz infrastruktury sieciowej w blisko 60 miastach - od Warszawy, Poznania i Łodzi po Tarnowskie Góry, Zamość, Kraśnik, Szczytno, Chrzanów, Leżajsk, Świecie, Przasnysz czy Lidzbark Warmiński.
Narzędzia dekarbonizacji przemysłu
Veolia dekarbonizuje swoje portfolio w Polsce w ramach programu inwestycyjnego, którego celem jest odejście od węgla i dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Elektryfikacja ciepłownictwa w technologii Power-to-Heat, czyli zamiana nadwyżek energii z OZE na ciepło systemowe, stanowi kluczowy kierunek transformacji. Sercem tej zmiany są duże pompy ciepła zasilane zieloną energią, wykorzystujące rzeki, oczyszczalnie ścieków oraz ciepło z centrów danych. Kotły elektrodowe i bojlery oporowe, uruchamiane w godzinach niskich cen energii, pomagają efektywnie zagospodarować nadprodukcję z wiatru i słońca. Magazyny ciepła – zarówno krótkookresowe, jak i sezonowe - pełnią rolę bufora dla źródeł elektrycznych i OZE, zwiększając elastyczność pracy systemu. Wysokosprawna kogeneracja gazowa pełni rolę stabilizatora systemu, projektowanego z myślą o stopniowym przejściu na biometan i tam, gdzie to będzie możliwe - wodór. Modernizacja i cyfryzacja sieci - zaawansowany monitoring, analityka predykcyjna, automatyzacja węzłów i aktywne zarządzanie popytem ograniczają straty i emisyjność. Synergia tego hybrydowego miksu technologii już dziś przekłada się na wymierne rezultaty - w Polsce Veolia zredukowała emisje CO₂ o ponad 30 proc.
Energetyka musi się zmienić
Transformacja ciepłownictwa to nie opcja, lecz konieczność - regulacyjna, ekonomiczna i społeczna. Zaniechanie grozi narastającą spiralą kosztów i erozją bezpieczeństwa dostaw. Odpowiedzią jest hybrydowy, zdywersyfikowany system oparty na elektryfikacji, magazynach, kogeneracji projektowanej pod biometan i wodór oraz inteligentnych sieciach. Ten kierunek jest już wdrażany: Veolia wchodzi w fazę skokowej modernizacji w ok. 60 miastach, łącząc inwestycje technologiczne z programem inwestycyjnym i partnerstwami samorządowymi. To „rachunek, którego nie da się odłożyć”, ale który - zapłacony świadomie - buduje odporność miast i stabilność taryf w długim horyzoncie.
Komentarz:
Natalia Rybarczyk, dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy Veolia w Polsce
Transformacja energetyczna to nie tylko kable, kotły i megawaty, ale przede wszystkim społeczny wymiar dekarbonizacji. Ma wpływ na codzienne rachunki, jakość powietrza i komfort życia, dotyka miejsc pracy i lokalnych budżetów. Bez zaufania mieszkańców i partnerstwa z samorządami nie przyspieszymy dekarbonizacji. Dlatego społeczny wymiar tej zmiany jest tak istotny.
W nowej strategii komunikacji Veolii przyjmujemy rolę adwokata ludzi - pokazujemy, jak konkretne rozwiązania przekładają się na codzienne korzyści, bezpieczeństwo i oszczędności. To komunikacja bliska człowiekowi, oparta na dialogu, języku korzyści i transparentności celów klimatycznych. Nasza ambicja pozostaje niezmienna: być liderem zrównoważonej transformacji i firmą, która jest blisko potrzeb społeczeństwa.
Nowa strategia porządkuje nasze działania komunikacyjne tak, by jeden spójny przekaz wspierał projekty w miastach i wzmacniał kulturę dialogu. Mamy trzy priorytety: orientacja na potrzeby klientów, transformacja ekologiczna i innowacyjność. Ich realizację weryfikujemy m.in. poprzez badania satysfakcji klientów.
W nowej kampanii promocyjnej „Głos ReGeneracji” podkreślamy, że troska o środowisko sprzyja rozwojowi - nowa, inteligentna infrastruktura poprawia jakość powietrza i ogranicza koszty, bez rezygnacji z komfortu mieszkańców. O tym, że kwestie te mają priorytetowe znaczenie dla Veolii, świadczą projekty transformacji energetycznej realizowane od dużych metropolii po mniejsze miejscowości.
Mamy też obowiązek mówić o zmianie wiarygodnie, bo skala naszego oddziaływania jest odczuwalna w całej Polsce - wspieramy społeczności w ponad stu miastach, a poprzez Fundację Veolia inwestujemy w edukację ekologiczną i kapitał społeczny. To wymierna wartość dodana dla lokalnych wspólnot.
Jako Veolia wiemy, że dobra komunikacja to istotna część transformacji energetycznej - pozwala współdecydować, obniża ryzyko i przyspiesza akceptację. Angażujemy się w budowę zaufania społecznego dla projektów, które łączą rozwój z naszą troską o zasoby.
