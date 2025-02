Naukowcy opisali skamielinę ptaka z czasów dinozaurów. To daleki krewny kaczki i gęsi

Prawie kompletna skamielina czaszki, odnaleziona w 2011 roku, pozwoliła na przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań i odkrycie, że należała ona do najstarszego znanego współczesnego ptaka, wczesnego krewnego dzisiejszych kaczek i gęsi.

Badania prowadzone były pod kierownictwem Christophera Torresa, adiunkta biologii na University of the Pacific w Kalifornii, wcześniej związanego z Ohio University. Wyniki opublikowano 5 lutego w czasopiśmie naukowym „Nature”.

Ptak z Antarktydy był przystosowany do nurkowania i łapania ryb

Odnaleziona czaszka Vegavis iaai wyróżnia się długim, spiczastym dziobem oraz kształtem mózgu. Ten ostatni jest zupełnie inny, niż u wszystkich odkrytych do tej pory ptaków i nieptasich dinozaurów ery mezozoicznej. Vegavis iaai zdecydowanie bardziej przypomina współczesne ptaki, zwłaszcza ptactwo wodne, i to zarówno pod względem kształtu mózgu, jak i kości dzioba. Zdaniem badaczy należał do tej samej grupy ptactwa wodnego, do której należą współczesne kaczki i gęsi.

Jednak w przeciwieństwie do kaczek czy gęsi, w odnalezionej na Antarktydzie czaszce zachowały się ślady potężnych mięśni szczęki, które przydatne były do pokonywania oporu wody w czasie nurkowania w celu złapania ryb. Inne cechy szkieletu świadczą natomiast o tym, że Vegavis iaai używał swoich stóp do napędu pod wodą w czasie pościgów za ofiarami. Był więc doskonale przystosowany do nurkowania, którego celem było zdobywanie pożywienia.