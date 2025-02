2150 km2 Na takim obszarze zostały powalone drzewa po uderzeniu w Ziemię w 1908 roku asteroidy, która wywołała katastrofę tunguską

Colin Snodgrass, profesor astronomii na uniwersytecie w Edynburgu w rozmowie z „The Guardian” z poprzedniego tygodnia mówił, że asteroida „prawdopodobnie minie” Ziemię nie wyrządzając żadnych szkód.



- Zasługuje jedynie na nieco więcej uwagi (...) dopóki nie będziemy mogli tego potwierdzić. Im dłużej będziemy obserwować jej orbitę, tym bardziej dokładne staną się przyszłe projekcje dotyczące jej trajektorii – dodaje prof. Snodgrass.



W przeszłości jeszcze wyżej na skali Torino umieszczano np. asteroidę 99942 Apophis, obiekt rozmiarów wieży Eiffela. Pierwotnie szacowano, że może on zderzyć się z Ziemią w 2029 lub 2036 roku. Ostatecznie jednak dokładniejsze obserwacje sprawiły, że prawdopodobieństwo zderzenia tej asteroidy z Ziemią w ciągu najbliższych 100 lat oceniono na zero.



Nawet jednak, jeśli asteroida 2024 YR4 znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią, jej wielkość jest zbyt mała, by stanowiła ona zagrożenie dla ludzkiej cywilizacji, choć mogłaby wywołać duże zniszczenia, gdyby spadła na gęsto zaludnionym terenie. Nadzieję na uniknięcie takiego scenariusza można pokładać w przeprowadzonej w 2022 roku przez NASA misji Dart, podczas której celowo doprowadzono do zderzenia sondy DART z asteroidą, co doprowadziło do zmiany jej trajektorii. Asteroida, w którą uderzyła sonda, miała rozmiar zbliżony do 2024 YR.