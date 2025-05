Nowe odkrycie dotyczące ewolucji zwierząt. Szykuje się korekta o 40 milionów lat?

Początkowo naukowcy myśleli, że ślady utrwalone na płycie należały do wczesnych płazów. Jednak w czasie dokładniejszej analizy dostrzegli na jednym ze środkowych śladów haczykowaty pazur wystający z palców. To natomiast sugeruje, że należał on do gada, a dokładnie owodniowca.

Naukowcy podkreślają, że aby potwierdzić, że owodniowce ewoluowały około 40 milionów lat wcześniej, niż do tej pory zakładano, trzeba znaleźć należące do nich kości.