Zespół fizyków obsługujących detektor ALICE (A Large Ion Collider Experiment) w ośrodku CERN dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe – zamiany ołowiu w złoto. Mimo że istniało ono zaledwie przez ułamek sekundy, a następnie się rozpadło, jest to bardzo cenne odkrycie w fizyce jądrowej oraz ważne dokonanie z historycznego punktu widzenia. Artykuł poświęcony odkryciu został opublikowany w „Physical Review Journals”.

W jaki sposób naukowcy przemienili ołów w złoto?

Dawni alchemicy zaobserwowali, że ołów i złoto mają podobną gęstość. Z biegiem czasu przekonali się, że są to zupełnie inne pierwiastki i nie da się przekształcić jednego w drugi przy pomocy ówcześnie znanych metod. W XX w. wraz z narodzinami fizyki jądrowej okazało się jednak, że istnieje możliwość przekształcenia ciężkich pierwiastków w inne poprzez rozpad promieniotwórczy lub pod wpływem bombardowania neutronami bądź protonami w warunkach laboratoryjnych.

CERN to Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek, a jednocześnie największa tego typu placówka na świecie. Znajduje się niedaleko Genewy w Szwajcarii. Za pomocą znajdującego się tam Wielkiego Zderzacza Hadronów, naukowcy sprawili, że atomy ołowiu zaczęły uderzać w siebie z prędkością bliską prędkości światła. Jony nie zderzały się czołowo, tylko mijały się, co doprowadziło do wytworzenia wokół nich intensywnego pola elektromagnetycznego. To z kolei wytworzyło impuls energii w postaci fotonów, które oddziaływały z jądrami ołowiu, powodując ich wzbudzenie. W efekcie jądro ołowiu, które ma 82 protony, wyrzuciło 3 z nich, przekształcając się w jądro złota mające 79 protonów. Cały proces został zarejestrowany przez detektor ALICE odpowiedzialny za pomiar liczby emitowanych cząstek.

Jądra złota istniały zaledwie przez ułamek sekundy i niemal natychmiast zderzyły się z aparaturą eksperymentalną lub rozpadły na pojedyncze protony, neutrony i inne cząstki. Według obliczeń fizyków w latach 2015–2018 w wyniku eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów udało się wytworzyć 86 miliardów jąder złota, co stanowi równowartość 29 pikogramów (bilionowych części grama) złota. Naukowcy przyznają, że ta suma jest biliony razy mniejsza niż potrzeba do wykonania biżuterii.