Wszechświat skończy się szybciej, niż zakładano. Ile czasu nam zostało? Nowe badanie

Jedną z konsekwencji tego procesu jest fakt, że pod jego wpływem czarna dziura bardzo powoli rozpada się na cząsteczki i promieniowanie. Przeczy to teorii względności Alberta Einsteina, która mówi, że czarne dziury mogą tylko rosnąć.

Promieniowanie Hawkinga dotyczy nie tyko czarnych dziur

Naukowcy z Uniwersytetu Radboud obliczyli, że proces promieniowania Hawkinga teoretycznie dotyczy również innych obiektów z polem grawitacyjnym. Ich obliczenia wykazały ponadto, że czas parowania obiektu zależy wyłącznie od jego gęstości. „Ku zaskoczeniu badaczy, gwiazdy neutronowe i gwiezdne czarne dziury potrzebują tyle samo czasu, aby się rozpaść: 10 do potęgi 67 lat. Było to nieoczekiwane, ponieważ czarne dziury mają silniejsze pole grawitacyjne, co powinno powodować ich szybsze parowanie” – czytamy na Phys.org. Michael Wondrak, współautor badania wyjaśnia, że można to wyjaśnić faktem, że czarne dziury nie mają powierzchni. Pochłaniają one część swojego promieniowania, co hamuje ten proces.