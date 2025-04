Pochodzenie i kształt asteroidy, która miała uderzyć w Ziemię, zaskoczyły naukowców

Badacze wykonali zdjęcia asteroidy 2024 YR4 przy różnych długościach fal świetlnych. Wykorzystali jej wzór strumienia świetlnego w czasie, czyli krzywą świetlną, aby określić jej trójwymiarowy kształt, skład i charakterystykę orbity. Okazało się, że ma ona niezwykle płaski kształt dysku, podobny do krążka hokejowego.

„To odkrycie było dość nieoczekiwane, ponieważ większość asteroid ma kształt ziemniaków lub zabawkowych bąków, a nie płaskich dysków” – zaznaczył w oświadczeniu główny autor badania Bryce Bolin.

Na podstawie badań naukowcy wywnioskowali również, że 2024 YR4 jest prawdopodobnie asteroidą typu S. Oznacza to, że ​​jest bogata w krzemiany — klasę minerałów, do której należy kwarc. Udało im się także ustalić, że asteroida bardzo szybko się obraca – mniej więcej raz na 20 minut. Ponadto oszacowali jej średnicę na 30 do 65 metrów, co oznacza, że jest jednym z największych obiektów w najnowszej historii, który mógłby uderzyć w Księżyc.

Badanie asteroidy, jak podkreślił Bryce Bolin, było niezwykle istotne. Pomogło astronomom zrozumieć populację tych ciał niebieskich, które są słabo poznane, a mogą potencjalnie uderzyć w Ziemię. Natomiast gdyby asteroida rzeczywiście uderzyła w Księżyc, naukowcy po raz pierwszy mieliby możliwość zbadania związku między rozmiarem asteroidy a rozmiarem krateru, który ona pozostawia.