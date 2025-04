W Drodze Mlecznej odkryto układ dwóch białych karłów. Obiekty są skazane na zderzenie

Wyniki analiz zostały opublikowane w artykule „A super-Chandrasekhar mass type Ia supernova progenitor at 49 pc set to detonate in 23 Gyr” w czasopiśmie „Nature Astronomy”. „Dzięki temu odkryciu znaleźliśmy pierwszego podwójnego białego karła, który niewątpliwie eksploduje jako supernowa typu Ia u progu naszej galaktyki” – powiedział w rozmowie z portalem ScienceAlert James Munday, doktorant na Uniwersytecie w Warwick w Anglii, główny autor badania.

Czym są białe karły?

Białe karły to obiekty w przestrzeni kosmicznej, które są pozostałościami aktywnych gwiazd. Są uznawane za jeden z etapów ewolucji gwiazd. Do powstania białego karła dochodzi po wyczerpaniu paliwa wodorowego, w wyniku czego gwiazda zaczyna zapadać się pod wpływem własnej grawitacji. Najprawdopodobniej za ok. 5 mld lat taki los czeka również nasze Słońce

Supernowe Ia i ich znaczenie dla wyznaczania odległości w kosmosie

Supernowa to zbiorczy termin określający kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, podczas których z ogromną siłą wyrzucana jest w przestrzeń materia gwiazd. Supernowa Ia to szczególny typ supernowych wyróżniających się tym, że w jej widmie nie ma linii wodoru i helu. Obserwowane są za to silne linie absorpcyjne krzemu.

Supernowe Ia występują we wszystkich typach galaktyk. Dodatkowo, podobieństwo kształtów krzywych blasku wszystkich znanych supernowych typu Ia umożliwiło wykorzystanie ich jako tzw. standardowych świec w astronomii pozagalaktycznej. Innymi słowy – są ważnym elementem pomagającym naukowcom w ustalaniu i obliczaniu odległości w kosmosie.