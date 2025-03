Przełomowe odkrycie w najodleglejszej znanej galaktyce. Nie tego spodziewali się naukowcy

Wykrycie tlenu pozwoliło astronomom na znacznie dokładniejsze pomiary odległości do JADES-GS-z14-0. - ALMA umożliwia niezwykle precyzyjny pomiar odległości do galaktyki z niepewnością wynoszącą zaledwie 0,005 procent. Ten poziom precyzji – analogiczny do dokładności w zakresie 5 cm na dystansie 1 km – pomaga nam lepiej zrozumieć właściwości odległych galaktyk - mówi Eleonora Parlanti, doktorantka w Scuola Normale Superiore w Pizie, współautorka publikacji w „Astronomy & Astrophysics”.

Największy naziemny obiekt astronomiczny. Czym jest ALMA?

ALMA, czyli Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, to najnowocześniejszy teleskop do badania światła pochodzącego od najzimniejszych obiektów we wszechświecie. Światło to ma długość fali około milimetra, pomiędzy promieniowaniem podczerwonym a falami radiowymi i jest bardziej znane jako promieniowanie milimetrowe i submilimetrowe. ALMA składa się z 66 precyzyjnych anten rozmieszczonych na obszarze do 16 km.

Teleskop zlokalizowany jest na pustyni Atacama, a dokładniej – na płaskowyżu Chajnantor w Andach Chilijskich w Ameryce Południowej. Jest to jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Teleskop powstał dzięki współpracy międzynarodowych podmiotów.

ALMA to największe z istniejących w tej chwili na Ziemi urządzeń astronomicznych. Jego powstanie jest efektem współpracy pomiędzy Europą, Ameryką Północną i Azją Wschodnią, w porozumieniu z Chile. ALMA jest finansowana w Europie przez ESO, w Ameryce Północnej przez U.S. National Science Foundation (NSF) wspólnie z National Research Council of Canada (NRC) i National Science Council of Taiwan (NSC), a w Azji Wschodniej przez National Institutes of Natural Sciences of Japan (NINS) wspólnie z Academia Sinica (AS) na Tajwanie. Ze strony Europy konstrukcja i zarządzenia ALMA leży w gestii ESO.

Co trzeba wiedzieć o teleskopie Webba?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ( James Webb Space Telescope, JWST) rozpoczął swoją misję w kosmosie w grudniu 2021 r. Jego powstanie było nadzorowane i w znacznej części finansowania przez NASA we współpracy ze Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz Kanadyjską Agencję Kosmiczną. Teleskop znajduje się na wokółsłonecznej orbicie, w odległości ok. 1,5 mln km od Ziemi. Jego celem jest obserwacja pierwszych gwiazd powstałych po Wielkim Wybuchu, badanie formowania się i ewolucji galaktyk, badanie powstawania gwiazd i systemów planetarnych. Pierwsze zdjęcia wykonane przez teleskop Webba NASA upubliczniła w lipcu 2022 r.