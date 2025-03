Kiedy powstał ludzki język? Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia

Zdolność ludzi do posługiwania się językiem istniała już co najmniej ok. 135 tys. lat temu, a powszechnie język był używany przez ludzi ok. 35 tys. lat później. Do takich wniosków doszli naukowcy na podstawie analizy badań genetycznych.