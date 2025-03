Roboty z AI zrobią to, co robi człowiek? Sztuczna inteligencja dla maszyn od Google

Rozwój robotów (zwłaszcza humanoidalnych) nie od dziś pobudza wyobraźnię miłośników technologii. Zdaniem wielu jest to jeden z głównych kierunków jej rozwoju. Jednak roboty, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, miały wiele ograniczeń. Były zaprogramowane do wykonywania określonych czynności, ewentualnie sterowane przez człowieka. Z robotami wyposażonymi w AI ma być inaczej. Modele, których powstanie ogłosiło właśnie Google (a dokładniej Google DeepMind, część Google specjalizująca się w pracach nad sztuczną inteligencją), mają – według firmy – tworzyć podwaliny pod nową generację robotów.

Reklama

Roboty z AI: Widzą, słyszą, na bieżąco reagują na zmiany

Według Google DeepMind modele sztucznej inteligencji dla robotów muszą spełniać trzy główne kryteria: interaktywność (czyli rozumienie i reagowanie na instrukcje lub zmiany w otoczeniu); umiejętność wyciągania ogólnych wniosków – dostosowywania się do sytuacji; zręczność (ang. dexterous) – czyli umiejętność wykonywania czynności, które ludzie zazwyczaj wykonują rękami i palcami (na przykład ostrożne manipulowanie przedmiotami). „Choć nasze poprzednie prace wykazały postęp w tych obszarach, Gemini Robotics stanowi znaczący krok naprzód w zakresie wydajności we wszystkich trzech obszarach, zbliżając nas do robotów o prawdziwie uniwersalnym przeznaczeniu” – czytamy na blogu Google DeepMind.

Czytaj więcej Technologie Kilka minut zamiast miliona lat. Superkomputery pokonane Kolejne spółki uruchamiają komputery kwantowe i otwierają je na komercyjne zastosowanie. Są dzięki temu w stanie w kilka minut wykonać operacje, jakie superkomputerowi zajmą nawet milion lat przy zużyciu przy tym rocznej globalnej energii elektrycznej.

Co potrafią roboty wyposażone w sztuczną inteligencję od Google?

Roboty zaprezentowane przez Google wyposażone w sztuczną inteligencję reagują na polecenia słowne, potrafią wykonać zadania w zmieniających się okolicznościach (reagując na sygnały wizualne płynące z otoczenia i pokazując, że mają orientację w przestrzeni), wykonują zadania, do których wcześniej nie były szkolone.

Jak to wygląda w praktyce? Na filmach zaprezentowanych przez Google widzimy na przykład robota, który reaguje w sposób adekwatny na krótkie polecenia (np. włożenie bananów do pojemnika). Robot potrafi je spełnić również wtedy, gdy osoba asystująca zmienia na bieżąco pozycję pojemnika. Z kolei zdolności manualne robotów (ich zręczność) pokazuje film, na którym widzimy składanie figurki origami. Roboty potrafią także nałożyć pas transmisyjny, grać w kółko-krzyżyk, układać narzędzia czy grać w karty.