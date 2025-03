Istotą tzw. globalnego podatku wyrównawczego (zwanego też filarem 2) jest zapewnienie, by dochody osiągane w danym kraju zostały opodatkowane według realnej stawki co najmniej 15 proc. System wyliczania tego podatku jest dość skomplikowany, ale prowadzi do tego, że zapłaci go albo spółka dominująca w międzynarodowej grupie, albo spółki z tej grupy w poszczególnych krajach.

Tak czy inaczej, ustawa ta zapobiega takiemu układaniu biznesu przez międzynarodowe grupy kapitałowe, by ich dochody przerzucać do łagodniejszych fiskalnie jurysdykcji. Mają być opodatkowane w tym kraju, w którym są osiągane. Konstrukcja globalnego podatku – jak wspominaliśmy – pozwala jednak na złagodzenie jego ciężaru w tych krajach, w których globalne koncerny zainwestowały w infrastrukturę i zatrudniły pracowników (tzw. substancją biznesową). Z zapowiedzi niektórych wielkich firm cyfrowych, przymierzających się do inwestycji w Polsce, wynika, że jednak mogłyby tworzyć tu taką substancję, a to łagodziłoby obciążenie globalną daniną. Na przykład Microsoft, i to w obecności premiera Donalda Tuska – ogłosił plan zainwestowania nad Wisłą 2,8 mld zł w infrastrukturę chmurową. Zrobił to parę dni po podobnych zapowiedziach ze strony koncernu Google.

Czy można wprowadzić podatek cyfrowy obok globalnego podatku wyrównawczego?

Jak wskazują eksperci, nie ma formalnych przeszkód, by wicepremier Krzysztof Gawkowski zrealizował swój plan wprowadzenia polskiego podatku cyfrowego obok daniny globalnej. Czy jednak taki podatek rzeczywiście realnie obciąży te koncerny?

– Doświadczenia tych państw pokazały, że po prostu jego ciężar bywa przerzucany na kontrahentów wielkich platform, czyli np. reklamodawców lub firmy technologiczne – zauważa Jakub Warnieło, doradca podatkowy w MDDP. Gdyby taki schemat powtórzył się w Polsce, efekt byłby odwrotny do tego, który zapowiadał minister Gawkowski. – Platformy cyfrowe osłabiają polski rynek mediowy poprzez przeciągnięcie do siebie reklam, co realnie wpływa na kondycję finansową tradycyjnych mediów – mówił wicepremier w wywiadzie dla PAP, uzasadniając swoją inicjatywę.