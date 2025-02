Wilki same się udomowiły? Ciekawy wynik matematycznej symulacji

Wyniki ciekawego badania dotyczącego ewolucji wilków opublikowano 12 lutego w czasopiśmie „Proceedings of the Royal Society B”. Symulacje matematyczne, naśladujące proces ewolucji, przeprowadził zespół amerykańskich matematyków i statystyków z University of Wisconsin-La Crosse, University of Tennessee oraz Valparaiso University.

Reklama

Jak starożytny wilk wyewoluował w psa?

Istnieje kilka teorii opisujących proces ewolucji starożytnych wilków w psy – ich udomowienie, tempo, warunki zmian określonych cech oraz zachowań. Jak wyjaśnia portal phys.org, obecnie uważa się, że ludzie i psy żyli w bliskim sąsiedztwie przez ok. 30 tys. lat. Zdaniem naukowców przez ostatnie 15 tys. lat trwał proces hodowania psów przez ludzi i przystosowywania ich do wykonywania określonych zadań (np. polowanie, ochrona). Mniej jasny jest scenariusz tego, co mogło wydarzyć się wcześniej. Według niektórych teorii zmianę zapoczątkowało działanie ludzi – czyli m.in. selekcja i hodowla najbardziej łagodnych wilczych osobników. Inna teoria mówi o scenariuszu, w którym część wilków wyspecjalizowała się w jedzeniu padliny pozostawionej przez ludzi. To właśnie z tej grupy mógłby teoretycznie wyłonić się praprzodek współczesnego psa.

Czytaj więcej Nauka Zaskakujące odkrycie dotyczące jądra Ziemi. Co dzieje się w środku planety? Jądro Ziemi to jedno z najbardziej tajemniczych i niedostępnych miejsc na planecie. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 20 lat zaszły w nim pewne ważne zmiany.

Naukowcy badają teorię „samoudomowienia” wilków

Scenariusz nazywany samoudomowieniem, samoselekcją wilków lub „hipotezą padlinożerców” jest brany pod uwagę przez część naukowców, ale wiąże się z pewnymi wątpliwościami. Według teorii samoselekcji część wilków – przyciągana padliną pozostawioną w pobliżu ludzkich skupisk – zaczęła zmieniać swoje zachowania. Grupa ta miała m.in. stopniowo tracić agresywne cechy na rzecz przystosowania do zdobywania łatwego posiłku (i stopniowego oswajania się z ludźmi). Miała również izolować się od innych watah i rozmnażać z osobnikami o podobnym stopniu „oswojenia”.

Z teorią tą wiąże się jednak ważna, dodatkowa kwestia. Dotychczas uważano, że w przypadku podobnego scenariusza potencjalna ewolucja wilków – do etapu, na którym ludzie mogliby je hodować i rozmnażać - trwałaby bardzo długo (nie zmieściłaby się w okresie 15 tys. lat). Aby przetestować postawioną teorię naukowcy zdecydowali się wykorzystać możliwości modeli matematycznych.