Teleskop uchwycił niezwykłe zjawisko. Czym jest pierścień Einsteina?

Pierścień wokół galaktyki, znajdującej się na pierwszym planie, pochodzi od światła z dużo bardziej odległej, jasnej galaktyki, która znajduje się 4,42 miliarda lat świetlnych od Ziemi. Jak wyjaśniają naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej, jej światło zostało zniekształcone przez grawitację po drodze w naszym kierunku. Ta galaktyka nie była wcześniej obserwowana i nie ma jeszcze nazwy.

Wyjątkowe odkrycie teleskopu Euclid

Odkrycie pierścienia Einsteina jest dla naukowców fascynującym przykładem silnego soczewkowania grawitacyjnego, które pozwoli poszerzyć ich dotychczasową wiedzę o wszechświecie.

- Każde takie zjawisko jest wyjątkowe, ponieważ są one tak rzadkie i niezwykle przydatne naukowo. Ten jest szczególnie wyjątkowy, ponieważ znajduje się tak blisko Ziemi, a jego ułożenie sprawia, że jest bardzo piękny - wyjaśnia Conor O'Riordan z Instytutu Astrofizyki Maxa Plancka w Niemczech i główny autor pierwszej pracy naukowej analizującej pierścień.

Zdaniem astronomów z Europejskiej Agencji Kosmicznej niezwykłe jest nie tylko samo odkrycie, ale również możliwości kosmicznego teleskopu Euclid.

- To bardzo intrygujące, że ten pierścień został zaobserwowany w dobrze znanej galaktyce, która została po raz pierwszy odkryta w 1884 roku. Galaktyka jest znana astronomom od bardzo dawna, a jednak tego pierścienia nigdy wcześniej nie zaobserwowano. To pokazuje, jak potężny jest Euklides, który pozwala dokonać nowych spostrzeżeń nawet w miejscach, które wydawało nam się, że dobrze znamy. Odkrycie to jest bardzo dobrą prognozą dla przyszłości misji Euclid i pokazuje jej fantastyczne możliwości - mówi Valeria Pettorino, naukowiec ESA Euclid.