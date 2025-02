Zaskakujące odkrycie dotyczące jądra Ziemi. Co dzieje się w środku planety?

Co mogło spowodować deformację jądra Ziemi?

Badacze podejrzewają, że zmiana kształtu wystąpiła w tym miejscu, gdzie krawędź stałego jądra wewnętrznego styka się z niezwykle gorącym i płynnym jądrem zewnętrznym. Deformacja mogła być spowodowana przepływem cieczy z zewnętrznej części oraz przyciąganiem nierównomiernego pola grawitacyjnego.

- To, co obserwujemy w tym badaniu po raz pierwszy, to prawdopodobnie zaburzenie jądra wewnętrznego przez jądro zewnętrzne – powiedział John Vidale, naukowiec z University of Southern California i główny autor badania.

Zespołowi nie udało się określić wielkości deformacji jądra wewnętrznego, niemniej badanie pokazało, że zmiany w jego obrocie i kształcie mogą zachodzić równocześnie. Druga kwestia wymaga jednak bardziej szczegółowych badań. Naukowcy podejrzewają, że oba zjawiska mogły nieznacznie zmienić długość każdego dnia. Istnieje również szansa, że są one związane ze zmianami w polu magnetycznym Ziemi.

Vidale przyznał, że to odkrycie prawdopodobnie nie będzie mieć wpływu na nasze codzienne życie, choć nie ma pewności, czy zespół w prawidłowy sposób zinterpretował zaobserwowane zmiany. Naukowcom bardzo zależy na odkryciu tego, co dzieje się w środku planety, gdyż może to ułatwić zrozumienie pola magnetycznego oraz innych zagadnień dotyczących Ziemi.