Usuwanie konta na FB

Aby usunąć konto na Facebooku należy najpierw się na nie zalogować. Następnie, już będąc zalogowanym, trzeba rozwinąć menu swojego konta - znajduje się ono w prawym górnym rogu ekranu, to przycisk z grotem strzałki skierowanym w dół.

Po rozwinięciu menu wybieramy "Ustawienia i prywatność", a następnie "Ustawienia".

Następnie w menu po lewej stronie ekranu wybieramy belkę "Twoje informacje na Facebooku".

Teraz klikamy w belkę "Dezaktywacja i usuwanie".

Tu mamy dwie opcje do wyboru - możemy dezaktywować konto, co ma charakter tymczasowy i nie prowadzi do trwałego usunięcia konta ani umieszczonych na nim danych; albo usunąć konto. Wybranie opcji usuń konto rozpoczyna procedur usuwania naszego konta i całej jego zawartości.

Czy decyzję o usunięciu konta na FB można cofnąć?

Tak, w ciągu 30 dni od momentu podjęcia decyzji o usunięciu konta, można się z niej wycofać i nie stracić ani profilu, ani umieszczonych na nim materiałów. Po tym okresie konto zostanie trwale usunięte. Usuwanie konta nie jest jednak natychmiastowe - usuwanie danych przez Facebook zajmuje ok. 90 dni.

Czym jest dezaktywacja konta na FB?

Dezaktywacja konta może być cofnięta w każdym momencie. Profil, który jest zdezaktywowany nie może być obserwowany przez innych użytkowników, jednak zamieszczone na nim zdjęcia czy filmy nie zostają usunięte z serwerów Facebooka. Użytkownik zdezaktywowanego konta nadal może też korzystać z aplikacji Messenger. Może też logować się za pomocą konta na Facebooku w innych aplikacjach.