Naukowcy odkryli najstarszy krater na świecie. Teorie dotyczące historii Ziemi podważone

Australijski zespół zbadał warstwy skalne w North Pole Dome, około 40 kilometrów na zachód od Marble Bar w regionie Pilbara w Australii Zachodniej, gdzie znalazł dowody potwierdzające uderzenie dużego meteorytu. Badaczom udało się znaleźć krater dzięki obecności tzw. stożków uderzeniowych. Są to charakterystyczne formacje skalne, które powstały pod wpływem intensywnego ciśnienia, w momencie, gdy meteoryt dotknął ziemskiego podłoża. Według szacunków naukowców musiał on uderzyć w ten obszar z prędkością ponad 36 000 km/h. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications”.

Kratery uderzeniowe mogą być bezpośrednio związane z pojawieniem się życia na Ziemi

Na Ziemi nie zachowało się zbyt wiele śladów potwierdzających intensywne bombardowania, którym były poddawane ciała niebieskie w wewnętrznym Układzie Słonecznym w ciągu pierwszego miliarda lat jego historii. Są one jednak mocno widoczne na Księżycu. Na naszym satelicie znajduje się ponad milion kraterów, o średnicy przekraczającej 1 km i około czterdzieści o średnicy przekraczającej 100 km.

W przypadku naszej planety brak śladów uderzeń prawdopodobnie ma związek z niszczycielską mocą erozji i subdukcji. Niemniej jednak w najstarszych częściach kratonów, czyli utwardzonych częściach skorupy ziemskiej, które stanowią podstawy kontynentów, powinny zachować się pewne dowody kosmicznych zderzeń. Najstarszy odnaleziony do tej pory krater uderzeniowy liczył jednak około 2,2 mld lat.

Jak opisują naukowcy w swoim badaniu, w wyniku uderzenia dużego obiektu zostały wyzwolone ogromne ilości energii kinetycznej, która w większości przekształciła się w ciepło ogrzewające skorupę ziemską i górną warstwę płaszcza. Potencjalnie mogło to wpłynąć na ruchy tektoniczne we wczesnym okresie istnienia naszej planety. Poza tym pojedyncze uderzenia mogły spowodować subdukcję, czyli wciąganie lub wpychanie jednej płyty litosferycznej pod drugą, wypiętrzanie się płaszcza ziemskiego oraz przyczynić się do zwiększenia produkcji pierwotnej (bazaltowej) skorupy ziemskiej. Co ciekawe, podejrzewa się też, że kratery uderzeniowe mogły zapewnić fizyczne i chemiczne środowisko niezbędne do powstania życia na Ziemi.